Canaparo: “Il risultato di una elevata capacità investigativa e professionalità che premia il lavoro incessante delle Forze di polizia sul territorio”

Il prefetto di Perugia, Paolo Canaparo, ha incontrato questa mattina, insieme al Questore, Alfonso Polverino, il vice-dirigente della Squadra mobile, Francesca Gosti, il dirigente del Commissariato di Città di Castello, Adriano Politano, e gli altri operatori di polizia che hanno condotto l’operazione contro il traffico di stupefacenti lo scorso 21 novembre.

“L’ingente sequestro di droga dello scorso sabato evidenzia il grandissimo lavoro svolto dalle Forze di polizia sul territorio e conferma l’esigenza di porre la massima attenzione, come più volte evidenziato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, Sergio Sottani e dal Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Perugia, Gennaro Iannarone, sul traffico di stupefacenti che interessa sempre più la nostra regione. Ringrazio i dirigenti della Squadra Mobile della Questura di Perugia e del Commissariato di Città di Castello e tutto il personale coinvolto nella brillante operazione che costituisce un durissimo colpo al narcotraffico e ai loro interessi illeciti e testimonia la loro elevata capacità investigativa e la professionalità, nonché la loro dedizione e il loro impegno incessante contro le organizzazioni criminali. Per rafforzare l’azione di prevenzione intensificheremo i controlli anche con il ricorso sistematico, in attuazione delle direttive del ministro Piantedosi, alle operazioni interforze “ad alto impatto”, strumento fondamentale per un più efficace presidio del territorio”, ha dichiarato il prefetto Paolo Canaparo durante l’incontro.