Rinnovata la tradizione promossa dal Comune insieme ai Carabinieri Forestali. Alla cerimonia anche gli studenti delle scuole e le famiglie.

Diciotto bambini nati nel 2025, diciotto nuovi alberi che cresceranno insieme a loro. A Pieve Santo Stefano si è rinnovata la tradizione di «Una pianta per ogni nato», l’iniziativa con cui il Comune dà il benvenuto ai nuovi cittadini e, allo stesso tempo, contribuisce a rendere più verde il territorio.

Nonostante il maltempo, la cerimonia si è svolta con la partecipazione delle famiglie, degli alunni della quarta classe della scuola primaria e degli studenti del primo anno dell’indirizzo forestale della scuola superiore.

Fondamentale la collaborazione dei Carabinieri Forestali del Nucleo per la Biodiversità di Pieve Santo Stefano, che hanno affiancato l’amministrazione comunale nella messa a dimora delle piante.

Ogni albero è stato dedicato a uno dei bambini nati lo scorso anno. Un gesto semplice, ma dal significato particolare per le famiglie, che potranno vedere crescere nel tempo una pianta legata alla nascita del proprio figlio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco Claudio Marcelli, che ha espresso soddisfazione per le diciotto nuove nascite, considerate un segnale positivo per il futuro del paese.

«Ogni albero che piantiamo porta con sé il nome di un bambino, cresce insieme a lui e diventa un piccolo patrimonio per tutta la comunità», ha ricordato il primo cittadino.

Marcelli ha ringraziato i Carabinieri Forestali per la collaborazione, gli studenti e gli insegnanti per la partecipazione e la consigliera comunale Monica Marini, che ha seguito l’organizzazione della giornata.

Un appuntamento che mette insieme ambiente e nuove generazioni, ma che rappresenta anche un momento di incontro per le famiglie del paese. Da oggi, a Pieve Santo Stefano, ci sono diciotto alberi in più e altrettanti bambini ai quali sono dedicati.