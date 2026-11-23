Sabato 28 novembre alle 15.30 la festa al Chiostro di San Domenico. Una storia cominciata con il torball per i ragazzi non vedenti e proseguita con tante altre attività sportive dedicate alle persone con disabilità.

Quarant’anni di sport, amicizie e ragazzi cresciuti insieme. La ASD Beata Margherita di Città di Castello festeggia un anniversario importante e lo farà sabato 28 novembre, alle 15.30, al Chiostro di San Domenico, proprio in uno dei luoghi dove questa storia è cominciata.

Le prime esperienze risalgono al 1979, quando nacque il Torball Club per permettere ai giovani con disabilità visiva, provenienti da tutta Italia e ospiti dell’Istituto professionale Cavallotti, di praticare sport. Erano gli studenti della sezione Centralinisti Telefonici e proprio nel teatro dell’istituto e nel chiostro si svolgevano gli allenamenti.

Nel 1986 arrivò la fondazione dell’Associazione Sportiva Beata Margherita. Al torball si aggiunsero l’atletica e, successivamente, il nuoto, con corsi che prevedevano anche il conseguimento dei brevetti.

Una svolta importante arrivò nel 1999, con la chiusura dell’istituto. Per la società avrebbe potuto significare la fine dell’attività. Invece fu l’inizio di un nuovo percorso: la Beata Margherita scelse di continuare, aprendosi alle persone con disabilità del territorio.

Oggi l’associazione porta avanti attività di atletica, nuoto e calcio a 5, rivolte prevalentemente a ragazzi con disabilità intellettive e relazionali, nell’ambito della FISDIR, la federazione sportiva di riferimento.

La festa del 28 novembre sarà anche un’occasione per ritrovarsi. Torneranno infatti a Città di Castello alcune delle ragazze che furono protagoniste dei primi anni di attività, per ricordare un’esperienza che ha lasciato un segno nella loro vita.

A ripercorrere i quarant’anni della società sarà Daniela Bambini, tecnico e socia fondatrice. Gabriella Piaggesi, già presidente e oggi segretaria, racconterà la propria esperienza ventennale, mentre al nuovo presidente Lorenzo Melelli spetterà il compito di presentare una festa che vuole coinvolgere l’intera città.

Un anniversario che racconta anche come sia cambiato, nel tempo, il rapporto tra sport e disabilità. Dai primi allenamenti di torball nel chiostro fino alle attività di oggi, la Beata Margherita ha continuato a offrire ai ragazzi la possibilità di praticare sport, stare insieme e sentirsi parte di una squadra.