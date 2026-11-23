L’ingresso in direzione Perugia è di nuovo sbarrato. Fratelli d’Italia chiede all’amministrazione di muoversi con Regione e Anas

SAN GIUSTINO – Lo svincolo è chiuso, ma di operai non se ne vedono. Nessun mezzo dell’Anas, nessun cantiere in movimento. Solo l’ingresso della E45 in direzione Perugia sbarrato, per l’ennesima volta. È questo che fa perdere la pazienza a Luciana Veschi, di Fratelli d’Italia San Giustino: «Non sono più tollerabili i problemi della viabilità».

Il ragionamento è semplice. Se ci fossero lavori in corso, il disagio si potrebbe anche accettare. Ma la chiusura, sostiene Veschi, arriva «senza alcuna motivazione tangibile», visto che sul posto non c’è personale Anas.

E non è una novità. Lo stesso ingresso era già stato chiuso diversi mesi fa. Chi da San Giustino deve andare verso Perugia si ritrova così a fare i conti con lo stesso problema, soprattutto chi quella strada la prende ogni mattina per andare al lavoro.

Per questo Fratelli d’Italia si rivolge direttamente all’amministrazione comunale. La domanda è precisa: cosa ha fatto, concretamente, nei confronti della Regione Umbria e dell’Anas? Veschi vuole sapere quanto durerà la chiusura e per quali motivi oggettivi è stata decisa. Chiede anche che il Comune solleciti subito la riapertura.

L’obiettivo, scrive, è il ritorno alla normalità, «anche e soprattutto per chi lavora».