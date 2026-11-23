Gentili e Trubbianelli chiedono telecamere, presidio e allarmi per gli autisti. Pronta un’interrogazione in Consiglio comunale

PERUGIA – Lo spray al peperoncino è stato spruzzato dentro il bus, con le porte chiuse. In quel momento il mezzo si trovava all’altezza della galleria Kennedy e a bordo era scoppiata una rissa. A farne le spese è stato soprattutto l’autista: è rimasto intossicato ed è finito in ospedale. Prima però è riuscito a fermare l’autobus e a far scendere tutti. È successo nella notte tra sabato e domenica, sul servizio notturno Gimo.

Per Forza Italia è un episodio «gravissimo» e, soprattutto, annunciato. «Poteva finire molto peggio», dicono Edoardo Gentili, consigliere comunale del gruppo Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, ed Emanuele Trubbianelli, segretario comunale di Forza Italia Giovani Perugia. Esprimono vicinanza all’autista e ai passeggeri e ringraziano la Polizia locale e il 118.

Poi passano all’attacco. Quando il Gimo è stato presentato, ricordano, avevano chiesto telecamere su tutti i bus e più presidio nelle fasce orarie e nei tratti più a rischio. Non se n’è fatto nulla. «Oggi i fatti ci dicono che avevamo ragione».

Il problema, secondo i due esponenti, va oltre la notte di sabato. I sindacati lo denunciano da tempo: in Umbria, sui bus, si conta in media un’aggressione al giorno contro autisti e controllori. «Il compito degli autisti è guidare in sicurezza, non fare da argine a risse e aggressioni». E chi prende l’autobus, che sia uno studente, una famiglia o un anziano, deve poterlo fare senza paura. Altrimenti il servizio si svuota.

Le proposte sono quattro. Telecamere su tutti i mezzi e nei punti più delicati del percorso, a cominciare dalle gallerie. Più controlli la sera e la notte, anche con la Polizia locale e insieme alle forze dell’ordine. Un sistema di allarme diretto per gli autisti, con una formazione specifica per le emergenze. E un confronto subito in Commissione con l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori.

La questione arriverà in Consiglio comunale con un’interrogazione. «La sicurezza di chi lavora e di chi viaggia non può aspettare il prossimo episodio».