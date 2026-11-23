Lavori al via entro la fine del 2026, conclusione entro giugno 2027 e collaudo a luglio. È il calendario degli interventi per ridurre i disturbi odorigeni che da tempo i residenti di Cerbara, Riosecco e di altre zone del territorio comunale segnalano. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale rispondendo a un’interrogazione di Castello Cambia.

Dalla risposta emerge innanzitutto che il problema è riconosciuto. Le emissioni odorigene sono oggetto di specifici interventi di mitigazione, autorizzati dalla Regione Umbria e sottoposti al controllo degli enti competenti.

Lo stabilimento Landini Giuntini ha completato nel 2024 una prima fase di lavori. Non è bastata, ed è stata autorizzata una seconda fase. Prevede nuovi sistemi di abbattimento degli odori con tecnologie di ionizzazione a plasma freddo e torri di lavaggio. Le principali emissioni verranno inoltre convogliate in due camini alti 45 metri.

Nei dodici mesi successivi al collaudo sono previste tre campagne di misurazione olfattometrica. Verrà aggiornato lo studio di impatto odorigeno e le verifiche saranno estese ai ricettori presenti entro un raggio di tre chilometri dallo stabilimento.

«Un primo risultato importante è aver ottenuto un quadro chiaro degli interventi e delle scadenze», commenta la capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni. «Ora servono verifiche concrete: il problema sarà risolto solo quando i cittadini non dovranno più convivere con gli odori molesti».

La consigliera chiede che il percorso avviato sia accompagnato da «un monitoraggio puntuale e trasparente, con particolare attenzione alle aree residenziali di Cerbara e Riosecco, alla raccolta delle segnalazioni dei cittadini e alla pubblicazione degli esiti delle verifiche ambientali».

Castello Cambia annuncia che seguirà l’attuazione dei lavori, il rispetto dei tempi e i risultati dei monitoraggi. Lo farà, precisa Arcaleni, «senza contrapposizioni pregiudiziali con le attività produttive, ma con la consapevolezza che lo sviluppo economico deve essere compatibile con il benessere delle comunità».