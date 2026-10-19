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Cronache dal Palazzo, questa sera Riccardo Nicosanti ospite su Rete Sole

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Il coordinatore di Alleanza Verdi e Sinistra dell’Altotevere protagonista della nuova puntata del programma di approfondimento politico. Appuntamento alle 20.30 sul canale 11 e on demand su Televaltiberina.tv.

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 19 ottobre, con Cronache dal Palazzo, il programma di approfondimento dedicato alla politica e all’attualità del territorio.

Ospite della puntata sarà Riccardo Nicosanti, coordinatore di Alleanza Verdi e Sinistra dell’Altotevere, con il quale si parlerà della situazione politica locale, delle principali questioni che interessano i cittadini e delle prospettive del centrosinistra.

Un’occasione per conoscere più da vicino le posizioni e le proposte di AVS, affrontando anche i temi al centro del confronto politico nei comuni dell’Alta Valle del Tevere.

Cronache dal Palazzo andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, canale 11 del digitale terrestre. La puntata sarà successivamente disponibile anche on demand sul sito www.televaltiberina.tv.

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