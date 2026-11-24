Il segretario dem fa il bilancio dei cinque anni di Fabrizio Innocenti, dai soldi del Pnrr alla stazione fino a Fratelli d’Italia in maggioranza. E intanto il centrosinistra gira le frazioni per scrivere il programma.

Niente giornalisti, solo cittadini. È la scelta del Pd di Sansepolcro, che da qualche settimana gira frazioni e quartieri insieme al resto del centrosinistra. Sono incontri a porte chiuse, per ascoltare la gente prima di mettere nero su bianco il programma per le comunali della primavera 2027. Il segretario Alessandro Del Bene lo spiega ai microfoni di “Cronache dal Palazzo”, poi passa all’attacco sul mandato del sindaco Fabrizio Innocenti. Parla dei 5 milioni del Pnrr, dell’ex magazzino tabacchi, del voto di Fratelli d’Italia sul bilancio e del rimpasto di luglio. Poi c’è la stazione, la ferita che brucia di più. Sul candidato sindaco, invece, bocche cucite.

Alessandro, tanti incontri e molto partecipati. Cosa vi dice la gente?

«Ci muoviamo come gruppo di centrosinistra, che oggi è unito davvero e ha un’idea condivisa. La stampa non l’abbiamo invitata perché prima di tutto vogliamo parlare con i cittadini. Facciamo vedere le proposte fatte in questi cinque anni, quasi sempre bocciate dalla maggioranza, e ascoltiamo cosa serve al territorio. Da lì nasce un programma serio, che parte dal basso. E cosa ci dicono? Quello che diciamo noi da sempre: questa amministrazione è lontana dai cittadini. Ha avuto tanti soldi in mano, ma non ha mai chiesto niente a nessuno. Il progetto da 5 milioni del Pnrr per la riqualificazione urbana, per esempio: nessuno è stato coinvolto. Adesso ci sono i giardini di Porta Fiorentina. Bene ristrutturare, ma anche lì senza una visione. Nessuno ha chiesto ad abitanti e commercianti cosa ne pensassero, né come far fruttare l’investimento. Guardi Sansepolcro di cinque anni fa e quella di oggi: con tutti i soldi che sono arrivati, la città non ha cambiato volto.»

Nel 2025 avete contestato il cambio del dirigente a lavori in corso. Ci torniamo?

«Delle persone non voglio parlare. Sulla struttura comunale però serviva una visione diversa, più di crescita. I dipendenti sono persone valide, con esperienza, e sono loro a rispondere ogni giorno ai cittadini. Bisognava investire di più nella formazione e negli strumenti, per farla crescere e innovare. Anche la mentalità andava cambiata: coinvolgere i cittadini nei progetti. Tolti quelli ereditati dal passato, una vera progettualità non l’abbiamo vista. Se c’è, è chiusa in un cassetto.»

Su Palazzo delle Laudi e sull’ex magazzino tabacchi il Pd ha anche applaudito. Dall’altra parte però dicono che non avete mai fatto proposte.

«Ogni anno presentiamo emendamenti al bilancio, che è lo strumento politico per eccellenza. Ogni anno ce li respingono. E su tutti questi progetti non ci hanno mai coinvolto. Il magazzino dei tabacchi è un’operazione interessante, certo. Ma ancora non sappiamo cosa diventerà: per ora è stato solo comprato, forse anche a un buon prezzo. Spero diventi un luogo per la città, con soggetti importanti, realtà locali, associazioni. Si vocifera questo. Ma un’idea, finora, non c’è.»

Il bilancio votato da Fratelli d’Italia. Avete chiesto alla maggioranza di dirlo chiaro agli elettori, e le risposte le volevate soprattutto da Laura Chieli.

«Non solo sul bilancio. A Fratelli d’Italia abbiamo sempre chiesto di dirci se era in maggioranza o in minoranza, perché votava quasi sempre con l’amministrazione. E il bilancio è l’atto politico per eccellenza di un Comune. Lo abbiamo chiesto anche formalmente. Alla fine, forse anche per la nostra spinta, la consigliera ha lasciato i ruoli della minoranza, come avevamo chiesto. Un atto politico apprezzabile. Di fatto è entrata in maggioranza.»

Poi il rimpasto d’estate: Giuliano Checcaglini assessore esterno, Mario Menichella spostato ad altro settore. Mosse in vista del 2027?

«Abbiamo chiesto spiegazioni più volte, anche in consiglio comunale. Risposte convincenti, nessuna. Volevamo sapere se Menichella era stato spostato perché aveva lavorato male. Per me è la conferma che questa amministrazione naviga a vista. Fa quello che serve per domattina: sposta questo, sposta quello, un pezzetto di corso, un pezzetto di piazza. Così spendi 5 milioni per sistemare quattro cose. Ma una visione per il futuro di Sansepolcro non c’è.»

E per i giovani? Lavoro, formazione, digitale, intelligenza artificiale.

«No. Assolutamente niente.»

A luglio i comunicati sulla sicurezza non vi sono piaciuti. Sansepolcro è una città sicura, ma il quadro uscito all’esterno è sembrato più pesante della realtà.

«Penso che, dal Comune fino al governo, bisogna puntare sulla formazione dei ragazzi e non sulla repressione. Le leggi valgono per tutti, e chi sbaglia deve risponderne. Ma non possiamo continuare a vivere di coercizioni. Formare queste ragazze e questi ragazzi è compito nostro: dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e di noi politici. Si parte da lì, su tutto, anche sui rifiuti. E spesso sono loro a darci lezioni. A me una volta è caduta una cartina per terra e mio figlio Tommaso mi ha dato del maleducato.»

Tolleranza, quindi, ma con le regole.

«Con le regole, assolutamente. Su quello non si transige. Ma a formarli dobbiamo essere noi.»

La stazione. Si parlava del Campaccio e si diceva di aver trovato la quadra, invece si resta dalle parti di Porta Fiorentina.

«Noi volevamo spostarla. Magari non a San Paolo, che è più distante, ma verso l’ingresso del Campaccio. Una stazione basilare sarebbe costata poco rispetto a quanto risparmiavi sull’ultimo chilometro, tra binari e impianti elettrici. Su quel tratto potevi farci una pista ciclabile. Non era una questione di soldi, era una questione di visione. Bisognava inserirla nel piano strutturale, pensando ai prossimi anni. Con la stazione dove sarà adesso, la speranza di un collegamento futuro è zero. Se la pensavi prima, in aperta campagna, un tracciato potevi immaginarlo. Forse non si sarebbe fatto mai, ma così non si fa di sicuro. Doveva essere anche un hub turistico, uno snodo per i percorsi verdi e le piste ciclabili. All’interrogazione ci hanno risposto che l’ex Fcu ha voluto così. Io non credo che non ci fossero margini. Un’amministrazione che ci tiene si batte: fa riunioni su riunioni, muove amministratori e parlamentari. Potevano coinvolgere anche noi. Andiamo insieme, destra e sinistra, all’ex Fcu o nei ministeri, e diciamo che a Sansepolcro serve questo. Non l’hanno fatto.»

Il candidato sindaco. I nomi usciti sui giornali sembrano buttati lì. Si dice che Innocenti scioglierà la riserva nei primi giorni del 2027, e molto dipenderà da lui: un conto è sfidare il sindaco uscente, un altro un candidato nuovo.

«Noi intanto lavoriamo bene, tutti insieme, con una squadra di tutti i partiti del centrosinistra. Nessun problema, e dentro ci sono persone che potrebbero fare tutte il sindaco. Vincere è la prima cosa, ma poi bisogna governare bene. Per questo adesso conta lavorare insieme, incontrare la gente, capire di cosa ha bisogno. Vogliamo un programma con una visione per la Sansepolcro di domani, e un gruppo di persone pronte a fare gli assessori o i consiglieri. Poi, è chiaro, il candidato sarà uno solo. E dovremo decidere chi.»