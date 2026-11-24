Oggi, martedì 24 novembre, alle ore 17.30, il Museo del Tabacco ospita un convegno dedicato alla violenza psicologica, alle sue conseguenze e agli strumenti di tutela delle vittime. Magistrati, avvocati e psicologi a confronto.

SAN GIUSTINO – Non tutte le ferite sono visibili. Ci sono forme di violenza che non lasciano segni sul corpo, ma incidono profondamente sulla vita, sull’autostima e sulla libertà delle persone. È questo il tema al centro dell’incontro “Le ferite invisibili. Le varie facce della violenza psicologica”, in programma oggi, martedì 24 novembre, alle ore 17.30, al Museo del Tabacco di San Giustino.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giustino e dall’associazione Liberedessere, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria e dell’AIAF, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Partecipa inoltre l’associazione Liberamente.

A introdurre e moderare i lavori sarà l’avvocata Nada Lucaccioni, presidente AMI Umbria. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Giustino Stefano Veschi, dell’assessora alle Pari opportunità Loretta Zazzi, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi, dell’avvocato Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, e dell’avvocata Anna Maria Pacciarini, presidente AIAF Umbria, prenderanno la parola esperti del mondo giudiziario e psicologico.

Magistrati, avvocati e psicologi per approfondire il fenomeno

Il programma prevede una serie di interventi dedicati alle diverse dimensioni della violenza psicologica e agli strumenti necessari per riconoscerla, documentarla e contrastarla.

La dottoressa Patrizia Mattei, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, affronterà il tema della violenza psicologica nelle indagini preliminari, approfondendo gli strumenti investigativi e le tutele previste per le vittime.

Il dottor Francesco Loschi, giudice del Tribunale penale di Perugia, si concentrerà invece sulla prova della violenza psicologica nel processo penale, analizzando le difficoltà e gli aspetti giuridici legati all’accertamento di condotte spesso difficili da documentare.

L’avvocata Fabiola Fiorucci, socia AIAF Umbria, proporrà un approfondimento sulla violenza economica, una delle manifestazioni meno conosciute della violenza di genere, che può tradursi in controllo delle risorse finanziarie, dipendenza economica e limitazione dell’autonomia personale.

A completare il quadro sarà la dottoressa Francesca Cortesi, consigliera segretaria dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria, che parlerà delle dinamiche relazionali, delle conseguenze emotive della violenza psicologica e delle risorse necessarie per uscire dalle relazioni disfunzionali.

La giornata si concluderà con un dibattito finale curato dall’associazione Liberedessere, per favorire il confronto tra relatori e pubblico.

Un’occasione di sensibilizzazione e consapevolezza

L’incontro vuole contribuire a portare l’attenzione su una forma di violenza che può manifestarsi attraverso manipolazione, svalutazione, intimidazione, isolamento e controllo, spesso all’interno delle relazioni affettive e familiari.

Riconoscere questi comportamenti, comprenderne le conseguenze e conoscere gli strumenti di tutela rappresenta un passaggio fondamentale per sostenere chi ne è vittima e promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

L’evento è inoltre accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con il riconoscimento di un credito formativo in Diritto processuale penale e un credito in Diritto delle persone e della famiglia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere agli indirizzi: perugia@ami-avvocati.it oppure avvnadalucaccioni@gmail.com.