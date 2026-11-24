Dal 28 novembre al 10 dicembre torna la collettiva natalizia del Cenacolo degli Artisti Aretini. Inaugurazione sabato alle 17 con la presentazione di Marco Botti, l’intervento del professor Claudio Santori e la voce del soprano Elisabetta Materazzi.

AREZZO – Il tempo delle opportunità, delle scelte e del coraggio di mettersi in gioco diventa il filo conduttore della tradizionale collettiva natalizia del Cenacolo degli Artisti Aretini. Si intitola “Kairos. Il momento giusto” la mostra che dal 28 novembre al 10 dicembre 2026 sarà ospitata negli spazi del Convento di San Francesco, con ingresso da via Beccheria.

L’inaugurazione è in programma sabato 28 novembre alle ore 17. A presentare l’esposizione sarà il giornalista culturale Marco Botti, mentre il professor Claudio Santori proporrà un approfondimento sul tema del Kairos, al centro del progetto artistico. La parte musicale del vernissage sarà affidata alla voce del soprano Elisabetta Materazzi.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.

Kairos, quando arriva il momento di osare

Il tema scelto per questa edizione invita a riflettere sul significato del tempo e sulle diverse modalità con cui può essere vissuto. Nell’antica cultura greca, infatti, Kairos rappresentava il tempo qualitativo, l’attimo propizio nel quale cogliere un’opportunità, distinto da Chronos, il tempo quantitativo e misurabile, e da Aion, il tempo eterno.

Un concetto che diventa stimolo creativo per i trenta artisti partecipanti, chiamati a interpretarlo attraverso sensibilità, tecniche e linguaggi differenti.

«Il tempo che ci interessa è quello delle opportunità, in cui si può decidere di cambiare o di cogliere l’attimo», spiega Lilia Manneschi, vicepresidente del Cenacolo degli Artisti Aretini. «Chi si applica in un’arte deve avere il coraggio e l’ambizione di voler crescere, cambiare, avventurarsi in qualcosa che lo chiama. Questo è lo spirito giusto di chi dipinge, scolpisce, suona o recita».

L’invito è dunque quello di superare le proprie abitudini, sperimentare nuove strade e dare spazio alla curiosità. «Osate, sentitevi liberi, provate qualcosa di mai fatto. Adesso è il momento di accendere la curiosità, che è la molla che manda avanti il mondo», conclude Manneschi.

Trenta artisti per un’unica esperienza creativa

La collettiva coinvolge trenta autori del Cenacolo: Angiolo Baglioni, Gioia Baldi, Francesca Bianco, Francesca Calabrò, Nunzio Caruso, Gabriel Cinpoesu, Flora Cocchi Mikan, Maria Cristina Di Prinzio, Giuseppe Dorgioni, Claudio Gallorini, Sara Gallorini, Giuseppe Giannino, Cinzia Gragnoli, Marietta Hartl, Vito Lovascio, Lilia Manneschi, Alessandra Martini, Renato Marzocchi, Adileno Mazzuoli, Graziella Morano, Matteo Paffetti, Fausto Panichi, Andrea Pasqualetti, Luigi Piccini, Maria Rubino, Donatella Serafini, Joy Stafford, Marina Stella, Andrea Tsalas e Annamaria Veccia.

Un percorso collettivo nel quale ogni autore offrirà la propria interpretazione del tema, contribuendo a costruire un dialogo tra esperienze artistiche e forme espressive diverse.

Il Cenacolo degli Artisti Aretini

Nato come associazione nel 2000, il Cenacolo degli Artisti Aretini riunisce pittori e scultori nati o attivi nel territorio aretino. La sua attività punta a promuovere e diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea, favorendo l’avvicinamento del pubblico di ogni età alle diverse forme della creatività.

Nel corso degli anni l’associazione ha consolidato la propria presenza nel panorama culturale cittadino attraverso mostre collettive, iniziative benefiche e appuntamenti espositivi.

Una presenza particolarmente apprezzata è quella durante la Fiera Antiquaria di Arezzo, quando gli artisti espongono lungo via Bicchieraia, trasformando una strada del centro storico in una galleria d’arte a cielo aperto.

Con “Kairos. Il momento giusto”, il Cenacolo rinnova così il proprio appuntamento natalizio, proponendo alla città un’occasione di incontro con l’arte e una riflessione sul valore delle opportunità, della libertà creativa e del coraggio di sperimentare.