A Palazzo Candiotti una giornata di approfondimento promossa dalla USL Umbria 2. Professionisti sanitari, servizi sociali, centri antiviolenza e Forze dell’Ordine a confronto sulla presa in carico multidisciplinare delle vittime.

FOLIGNO – Rafforzare la rete territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, migliorando l’accoglienza e l’assistenza alle vittime attraverso una collaborazione sempre più stretta tra servizi sanitari, istituzioni e realtà del territorio. È questo l’obiettivo del convegno “Codice Rosa: modello operativo, reti territoriali e presa in carico multidisciplinare della violenza di genere”, in programma mercoledì 25 novembre 2026, a partire dalle ore 9, al Salone d’Onore di Palazzo Candiotti, a Foligno.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di “Umbria contro ogni genere di violenza”, la strategia integrata e permanente promossa dalla Regione Umbria che, dal 25 ottobre al 25 novembre, coinvolge sanità, scuole, istituzioni e comunità in un percorso di prevenzione, assistenza, educazione e partecipazione.

Organizzato dalla USL Umbria 2 con il patrocinio della Regione Umbria, l’evento vede come responsabile scientifico il dottor Giuseppe Calabrò, direttore del Dipartimento Emergenza della USL Umbria 2. Il convegno è rivolto a medici, infermieri, ostetriche, operatori sociosanitari, psicologi, assistenti sociali, operatori dei centri antiviolenza e rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Al centro della giornata il modello del Codice Rosa e la necessità di consolidare un sistema di intervento multidisciplinare, capace di mettere in relazione strutture sanitarie, servizi sociali, scuole, Forze dell’Ordine, enti locali e terzo settore. Un lavoro di rete fondamentale per riconoscere tempestivamente le situazioni di violenza, garantire protezione e accompagnare le persone coinvolte in percorsi di assistenza adeguati.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla formazione del personale sanitario e sociosanitario e alla conoscenza degli strumenti di supporto disponibili, dal Codice Rosa al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, fino ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio presenti sul territorio.

Il programma del convegno

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle ore 8.30, i lavori prenderanno il via alle 9 con i saluti istituzionali e l’apertura affidata al direttore generale della USL Umbria 2, Roberto Noto, insieme alle autorità e alle istituzioni locali.

La prima relazione sarà dedicata al Protocollo regionale, con l’intervento di Daniela Donetti, della Direzione regionale Salute e Welfare.

Alle 9.30 Lisa Fantauzzi, coordinatrice infermieristica della Medicina d’Urgenza del presidio ospedaliero di Foligno, approfondirà il percorso in Pronto Soccorso, dal triage alla Stanza Rosa.

Alle 10.30 spazio alla gestione delle vittime di violenza sessuale e al ruolo dell’équipe multidisciplinare, con Gaia Sigismondi, coordinatrice ostetrica di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Foligno.

Alle 11 si parlerà di repertazione delle prove e aspetti medico-legali con Eugenia Carnevali, responsabile del Laboratorio Forense e di Scienze Forensi dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Alle 11.45 Federica Mastrovalerio, responsabile del Centro Antiviolenza di Foligno, approfondirà il ruolo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con uno sguardo agli interventi che proseguono oltre la prima accoglienza in Pronto Soccorso.

La mattinata si concluderà alle 12.15 con una discussione interattiva tra relatori e partecipanti. La chiusura ufficiale dei lavori è prevista alle 12.45.