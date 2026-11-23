Il Tar dell’Umbria ha respinto in primo grado i ricorsi contro il via libera ambientale al progetto della E78 nel tratto tra Selci Lama e la Guinza. La sentenza conferma che le valutazioni sul tracciato scelto da Anas sono legittime. Il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario regionale della Lega, la commenta come «una vittoria per l’Umbria e per un territorio che aspetta questa strada da decenni».

Marchetti dice di aver seguito la partita della Due Mari dal Consiglio comunale di Città di Castello fino al Parlamento, e ricorda le tappe principali. A febbraio 2024, con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture, sono stati consegnati i lavori per rendere percorribile la prima canna della galleria. A luglio 2025 il centrodestra ha approvato un emendamento al decreto Infrastrutture che mette la progettazione della seconda canna tra le priorità di Anas. Il deputato attacca anche le amministrazioni di sinistra, che secondo lui hanno parlato per anni di aprire la Guinza senza arrivare a un risultato.

Il prossimo obiettivo è far entrare chi parte da Città di Castello nella Due Mari direttamente dalla E45 a Selci Lama, per poi proseguire verso le Marche attraverso la galleria. Servono ancora due opere: i dieci chilometri di strada fino all’imbocco umbro e la seconda canna, che permetterebbe di percorrere la galleria nei due sensi di marcia.

Marchetti annuncia due richieste da portare avanti insieme al ministro Salvini. La prima è dare priorità al collegamento con la E45 nel prossimo Contratto di programma tra ministero e Anas. La seconda è che Anas indichi i tempi per completare il progetto del raddoppio. «Per le nostre imprese significa avere una via diretta verso l’Adriatico – conclude – per tutta l’Alta Valle del Tevere uscire finalmente da un isolamento atavico che ne ha condizionato lo sviluppo per troppi anni».