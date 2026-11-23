Sabato 12 dicembre alle 21.30 al Teatro GAT una nuova replica dello spettacolo di Camillo Vittici. Tra equivoci, personaggi stravaganti e situazioni comiche, una storia che affronta anche il tema della demenza senile.
Tre sorelle anziane, un amico da sempre innamorato di una di loro, un parroco che arriva per la benedizione della casa e persino un tentativo di truffa. Gli ingredienti per una serata ricca di equivoci ci sono tutti.
Sabato 12 dicembre alle 21.30, al Teatro GAT di Castelnuovo d’Elsa, frazione di Castelfiorentino, torna in scena «Le sorelle Alzheimer», commedia di Camillo Vittici portata sul palco dalla Fraschetta Compagnia Teatrale Amatoriale, in collaborazione con Gatteatro.
Dopo le rappresentazioni al Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore e al Teatro della Filarmonica di San Pancrazio di Bucine, la compagnia torna in Valdelsa con uno spettacolo che mescola comicità e situazioni quotidiane, affrontando anche un argomento delicato come quello della demenza senile.
La vicenda si svolge nel soggiorno di una casa modesta, dove vivono tre sorelle ormai avanti con gli anni. Le loro difficoltà di memoria e i comportamenti spesso imprevedibili diventano il punto di partenza di una serie di episodi comici.
A movimentare ulteriormente la giornata arriva Serafino, amico di vecchia data e ancora innamorato di Antonia, una delle tre sorelle. Poi è la volta di don Gelsomino, il parroco che si presenta per la tradizionale benedizione della casa.
Ma tra una situazione divertente e l’altra trova spazio anche un episodio meno allegro: qualcuno cerca di approfittarsi delle tre donne con una truffa. A intervenire sarà un improbabile badante, destinato a cambiare il corso degli eventi.
Una commedia che cerca il sorriso senza dimenticare le fragilità legate all’età e il rischio che le persone anziane possano diventare bersaglio di malintenzionati.
Lo spettacolo è in programma sabato 12 dicembre alle 21.30 al Teatro GAT, in via Roma 23 a Castelnuovo d’Elsa, nel comune di Castelfiorentino.
Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.gatteatro.net, chiamare o scrivere su WhatsApp al 392 6090772 (Nicola), oppure inviare una mail a gatteatro@gmail.com.