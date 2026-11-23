Martedì 24 novembre, dalle 10.30, la Giornata nazionale degli alberi alla primaria Anna Frank. Gli alunni saranno protagonisti di una mattinata dedicata all’ambiente.

Saranno i bambini della scuola primaria Anna Frank di Verna, frazione di Umbertide, i protagonisti della Giornata nazionale degli alberi 2026, organizzata per martedì 24 novembre in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Nucleo di Umbertide.

Una mattinata che porterà gli alunni fuori dalle aule per un gesto concreto: piantare nuovi alberi e riflettere sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente.

Il programma prenderà il via alle 10.30, con l’incontro con i bambini e il saluto della dirigente scolastica. Alle 10.45 sono previsti gli interventi dei rappresentanti istituzionali, mentre alle 11 saranno proprio i ragazzi a prendere la parola per condividere pensieri e riflessioni sui temi ambientali.

Alle 11.15 il momento della piantumazione: gli alunni delle diverse classi metteranno a dimora gli alberi messi a disposizione dai Carabinieri Forestali.

L’iniziativa, promossa dal Nucleo Carabinieri Forestale di Umbertide insieme alla scuola, prevede il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle associazioni di volontariato del territorio, con particolare attenzione a quelle impegnate nella tutela ambientale.

La mattinata si concluderà alle 11.40 con i ringraziamenti e i saluti finali.

Un’occasione per avvicinare i più piccoli al rispetto della natura, partendo da un’esperienza che potranno ricordare anche negli anni a venire: vedere crescere gli alberi che hanno piantato con le proprie mani.