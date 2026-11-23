Mercoledì 2 dicembre l’anteprima nazionale del film diretto da Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini. Due proiezioni alle 20 e alle 21.30, alla presenza del cast.

Un albergo dove il tempo sembra essersi fermato, persone che continuano a rivivere gli stessi momenti e una scelta che potrebbe cambiare tutto. È la storia di «Tic, Toc», il nuovo film dei registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, che sarà presentato in anteprima nazionale mercoledì 2 dicembre al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello.

Ma dietro la macchina da presa c’è anche un’altra storia, tutta altotiberina. Quella di oltre cinquanta giovani del territorio che, per la prima volta, hanno avuto la possibilità di lavorare su un vero set cinematografico, scoprendo cosa significa realizzare un film.

Il progetto si chiama «Think Young!» ed è nato nell’ambito delle Politiche Giovanili del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, con il sostegno delle assessore Benedetta Calagreti e Letizia Guerri e il coordinamento di Cristina Grilli.

I ragazzi hanno partecipato alle diverse fasi della produzione, confrontandosi con il lavoro degli attori e con le attività tecniche dietro la macchina da presa. Un’esperienza che ha permesso loro di conoscere il cinema non soltanto come spettatori, ma anche come protagonisti della sua realizzazione.

La sceneggiatura, firmata da Lombardi, Santi Amantini e Simone Santi Amantini, racconta le vicende di alcuni ospiti di un hotel intrappolati in un continuo ripetersi del tempo. Ci sono una madre con la figlia, un prete, una drag queen, due fidanzati, un violinista, due futuri sposi e una kickboxer con il suo allenatore. Persone diverse, costrette a confrontarsi con le proprie paure, le aspettative degli altri e le scelte che non hanno mai avuto il coraggio di fare.

«È stata un’esperienza bellissima e intensa, ma anche faticosa», racconta Lorenzo Lombardi. «In pochi giorni di set abbiamo dovuto portare a casa molte riprese, lavorando per tante ore e con poche pause. Un set è sicuramente divertimento, ma anche tanto sacrificio».

Per Nicola Santi Amantini, uno degli aspetti più belli è stato proprio lavorare con ragazzi alla prima esperienza: «È stato un po’ come rivedere noi stessi quando muovevamo i primi passi in questo settore. Ci hanno trasmesso entusiasmo ed energia. Il cinema è un gioco di squadra».

Il film è stato realizzato con la produzione esecutiva di Whiterose Pictures. Nel gruppo tecnico hanno lavorato anche Carmen Adincu, per trucco e acconciature, e Marco Mercati, per l’audio e il sound design. Un contributo alle scenografie è arrivato anche da Mariottini Garden di Città di Castello.

Il pubblico potrà vedere il risultato di questo lavoro mercoledì 2 dicembre, con due proiezioni alle 20 e alle 21.30, entrambe alla presenza dei protagonisti e della troupe.

Il progetto «Think Young!» è stato realizzato con il cofinanziamento del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2023, nell’ambito dell’intesa tra Regione Umbria e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.