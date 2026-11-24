Grande partecipazione per “Arie Sudamericane”, il concerto del Duo pianistico Gabriella Rivelli e Diletta Bellucci organizzato dal Comitato Madonnuccia Insieme. Completato il restauro del prezioso ciclo pittorico, attribuito al Perugino dal professor Elvio Lunghi.

SAN MARTINO IN CAMPO – Musica e arte si sono incontrate per celebrare un importante traguardo per il patrimonio storico e culturale del territorio: la conclusione dei restauri pittorici degli affreschi dell’Oratorio della Madonnuccia. Per festeggiare il recupero, il Comitato Madonnuccia Insieme ha organizzato domenica 22 novembre un concerto del Duo pianistico Gabriella Rivelli e Diletta Bellucci, dal titolo “Arie Sudamericane”.

L’appuntamento, a ingresso libero, si è svolto nella Scuderia del Resort Alla Posta dei Donini di San Martino in Campo, che ha ospitato la serata. A sostenere l’iniziativa, oltre alla struttura ricettiva, anche la ditta di costruzioni PS di Palumbo Luca e Sciurpa Pianoforti.

Le due pianiste hanno proposto un raffinato programma per due pianoforti, interpretando musiche di Darius Milhaud (1892-1974) e Carlos Guastavino (1912-2000). Una performance di grande qualità, accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha partecipato numeroso all’evento.

Un tesoro artistico nel cuore di San Martino in Campo

L’Oratorio della Madonnuccia si trova lungo la stradina bianca che, partendo dalle mura alle spalle della Posta dei Donini, prosegue in direzione della strada provinciale verso Sant’Andrea d’Agliano.

L’attuale edificio rappresenta una piccola porzione di una chiesa più ampia, esistente già dalla metà del Quattrocento e appartenuta originariamente alla Confraternita dei Disciplinati di San Martino in Campo. Nella seconda metà del Cinquecento passò alla Confraternita del Santissimo Sacramento. Il luogo era già allora conosciuto come meta di devozione popolare, legata a un’immagine della Madonna adorante Gesù Bambino alla quale veniva attribuito un miracolo.

Di particolare valore è il ciclo di affreschi conservato al suo interno. Per lungo tempo le opere sono state attribuite ad Andrea d’Assisi, detto l’Ingegno, pittore attivo tra il 1484 e il 1516 e considerato da Giorgio Vasari il migliore allievo del Perugino. Più recentemente, il professor Elvio Lunghi ha ricondotto direttamente a Pietro Vannucci, detto il Perugino, la realizzazione del ciclo pittorico.

Le decorazioni raccontano episodi e figure della tradizione religiosa: sulla parete centrale è raffigurata la Madonna adorante Gesù Bambino, circondata dagli angeli e affiancata da San Cristoforo e San Bernardino da Siena. Sulla parete sinistra compaiono San Martino di Tours, nell’atto di dividere il mantello con un povero, e San Sebastiano martirizzato. Sulla parete destra è invece rappresentato San Giorgio mentre affronta il drago per liberare la principessa.

Il restauro e l’impegno del Comitato

Il recupero degli affreschi rappresenta il risultato di un percorso portato avanti negli anni dal Comitato Madonnuccia Insieme, attraverso una costante attività di sensibilizzazione e raccolta di risorse. Gli interventi realizzati hanno consentito innanzitutto di eliminare il problema dell’umidità che danneggiava gli ambienti interni dell’Oratorio e, successivamente, di completare il restauro delle pitture, affidato alla CBC Società Cooperativa.

Un risultato importante per la conservazione di un bene culturale di grande valore, reso possibile grazie al contributo della Pro Loco di San Martino in Campo, di aziende, associazioni e numerosi cittadini privati.

Il percorso, tuttavia, non è ancora concluso sul piano economico: la raccolta fondi deve essere completata per coprire l’intero costo dei lavori.

Per questo il Comitato Madonnuccia Insieme rivolge un appello alla comunità e a tutti coloro che hanno a cuore la tutela del patrimonio storico e artistico locale, invitandoli a contribuire attraverso donazioni e sostegni.

La conclusione del restauro degli affreschi è un traguardo significativo, ma anche un punto di partenza per continuare a valorizzare l’Oratorio della Madonnuccia e tramandare alle future generazioni una testimonianza preziosa della storia, della fede e dell’arte del territorio.