Dalla crescita del settore giovanile al calcio paralimpico, la società di Città di Castello rilancia il proprio progetto. Una rete di collaborazioni, tecnici qualificati e nuove prospettive per il futuro.

CITTÀ DI CASTELLO – Una storia che parte dal 1990 e guarda al futuro con rinnovate ambizioni. La Junior Castello Calcio rilancia il proprio progetto sportivo e sociale, puntando sulla crescita dei giovani, sul rafforzamento dell’organizzazione societaria e sull’inclusione attraverso il calcio. A tracciare la strada è stato il presidente Bruno Migliorati, nel corso di un incontro conviviale che ha riunito dirigenti, istituzioni, rappresentanti della Federazione, sponsor e realtà associative del territorio.

«È dal 1990 che la nostra società esiste – ha ricordato Migliorati –. Negli anni abbiamo compiuto scelte indirizzate alla crescita sportiva e umana dei giovani, ottenendo risultati importanti, con tanti iscritti e ragazzi che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi anche con campionati regionali e professionistici nazionali». Tra i calciatori cresciuti nel percorso della società ha citato Magnanelli, Calderini e Tavernelli.

Il presidente ha quindi sottolineato la necessità di ritrovare organizzazione, entusiasmo e capacità progettuale, aggiornando il modello di lavoro alle esigenze attuali. «La nostra asticella è tornata a salire. Abbiamo obiettivi importanti, sportivi e sociali, e possiamo contare su un gruppo societario nel quale ognuno ha il proprio compito e su uno staff tecnico di primo livello, composto da allenatori e formatori preparati».

All’incontro erano presenti il sindaco Luca Secondi, l’assessore Benedetta Calagreti e il vicepresidente vicario della FIGC-CRU Claudio Tomassucci, oltre ai rappresentanti delle aziende che sostengono l’attività della società. Un sostegno che conferma il valore di un progetto nel quale sport e sociale procedono insieme.

Settore giovanile, uno staff al lavoro per la crescita dei ragazzi

A illustrare l’organizzazione dell’attività sportiva sono stati Luca Marini, direttore sportivo, Lorenzo Biagioni, responsabile tecnico, Nicola Cheli, coordinatore tecnico, Francesco Coltrioli, responsabile di campo, e Adriano Celestini, referente per la ricerca e lo sviluppo dell’area tecnica.

Definito anche il gruppo degli allenatori e dei collaboratori che accompagneranno le diverse fasce d’età:

Giovanissimi 2012/13: Francesco Coltrioli e Filippo Caidominici.

Esordienti 2014-2015: Valerio Pescari e Ugo Ciabucchi.

Pulcini 2016-2017: Luca Polchi e Tommaso Balini.

Primi Calci 2018: Dennis Milli e Filippo Caidominici.

Primi Calci 2019: Davide Hajari e Tommaso Balini.

Piccoli Amici 2020: Claudio Milli, Simone Menghi e Vincenzo Madeo.

Preparatore dei portieri: Cristian Gagliardini.

Calcio e inclusione, il progetto paralimpico prosegue

Accanto alla formazione calcistica, la Junior Castello continua a investire in iniziative che mettono al centro inclusione, solidarietà e partecipazione. Un percorso che negli anni ha trovato espressione nei tornei “Matty & Co – Matteo Romolini”, nelle manifestazioni pasquali e negli appuntamenti che hanno coinvolto numerosi giovani atleti e le loro famiglie. Parte del ricavato delle iniziative è stata destinata alla Parent Project, associazione impegnata nella ricerca sulla distrofia muscolare.

Un impegno che si concretizza anche nella partecipazione, da quattro anni, al campionato di quarta categoria, oggi Divisione Calcio Paralimpico (DCP).

«Il campionato inizierà il 5 dicembre a livello regionale, con la possibilità di conquistare il pass per la fase nazionale, alla quale abbiamo già partecipato per due volte», ha spiegato Lorenzo Pieracci, responsabile del progetto. Fondamentale il contributo delle associazioni Beata Margherita e Peter Pan di Umbertide, insieme alla Cooperativa La Rondine, che garantisce il supporto logistico per gli spostamenti della squadra.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Roberto Petricci, allenatore, Luca De Vecchi, assistente, e Mario Bastianoni, dirigente accompagnatore. Un riferimento importante per il progetto è inoltre Marco Marcucci, delegato FIGC per il calcio paralimpico sperimentale.

Una rete territoriale che guarda al futuro

Alla conviviale, ospitata nella Sala del Gusto della Scuola Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello, sono intervenuti anche Daniela Bambini, direttrice tecnica e responsabile sportiva dell’ASD Beata Margherita, Renato Pescari, referente per l’Alta Valle del Tevere della Parent Project, e Luciano Veschi, presidente della Cooperativa La Rondine.

Nel corso della serata è stato ricordato anche l’importante traguardo dei 40 anni di attività sportiva dell’ASD Beata Margherita, che sarà celebrato sabato 28 novembre alle ore 15 al Chiostro di San Domenico.

Tra gli argomenti affrontati anche il futuro degli impianti sportivi. Il vicepresidente vicario della FIGC-CRU, Claudio Tomassucci, ha infatti auspicato, in sintonia con il presidente Migliorati, un intervento di restyling dello stadio Achille Baldinelli. Un riconoscimento è stato rivolto anche ai responsabili della struttura, Roberto Casale e Sergio Scodellaro.

La serata si è conclusa con un momento conviviale e con le fotografie realizzate da Tiziano Minciotti, dello Studiofotovideo di Città di Castello. Un’altra occasione sarà dedicata alla presentazione ufficiale dei ragazzi dell’intero settore giovanile e della Scuola Calcio.

L’organigramma societario

La struttura dirigenziale della Junior Castello Calcio è composta da:

Lucio Ciarabelli, presidente onorario.

Bruno Migliorati, presidente.

Ermanno Patriarchi e Lorenzo Pieracci, vicepresidenti.

Adriano Celestini.

Alvaro Sabbioni.

Luca Marini.

Giacomo Palla.

Gregorio Dini.

Mario Bastianoni, segretario.

Nicola Pavesi.

Roberto Rubechi.

Sergio Scarselli, economo.

Lucio Diotallevi, amministrazione e contabilità.

La Junior Castello Calcio riparte dunque da una storia ultratrentennale, con l’ambizione di consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo locale. Un progetto che vuole continuare a coniugare formazione, risultati, partecipazione e inclusione, mantenendo i giovani e il valore sociale dello sport al centro della propria attività.