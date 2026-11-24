Dal 28 novembre al 6 gennaio torna “Natale in città”, un cartellone ricco di iniziative per grandi e piccoli. Il centro storico si trasformerà in un percorso di luci e attrazioni, con eventi culturali, concerti, tradizioni e appuntamenti anche nelle frazioni. Riflettori puntati sui 360 anni del Teatro degli Illuminati.

CITTÀ DI CASTELLO – Luci, installazioni, piccoli boschi colorati, spettacoli e tanta voglia di stare insieme. Città di Castello si prepara a vivere le festività con un programma che accompagnerà cittadini e visitatori dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Torna “Natale in città”, la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Pro-Centro, le associazioni e le realtà del territorio, con un calendario che coinvolgerà il centro storico, i luoghi della cultura e le principali frazioni.

Il programma è stato presentato dall’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi e dalle rappresentanti del Consorzio Pro-Centro Sara Severini e Sandra Manni.

L’obiettivo è rendere il cuore della città ancora più accogliente e attrattivo, attraverso un percorso di luminarie, proiezioni e installazioni che farà da cornice a iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e a un pubblico di tutte le età.

«Quest’anno a Natale avremo un centro storico ancora più bello, accogliente ed emozionante, da vivere tutti i giorni», hanno sottolineato Guerri e Botteghi, evidenziando il valore della collaborazione con il mondo dell’associazionismo cittadino e ringraziando quanti hanno contribuito alla realizzazione del programma.

Luci, pattinaggio e la Casa di Babbo Natale

Tra le principali attrazioni che accompagneranno l’intero periodo natalizio ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita in largo Gildoni. In piazza Gabriotti, dal tramonto, la facciata del palazzo comunale diventerà invece il palcoscenico di “Emozioni di luce al centro”, uno spettacolo di videomapping con immagini e proiezioni suggestive.

Una parte dello spettacolo sarà dedicata anche a un anniversario importante per la storia italiana e cittadina: gli 80 anni dal primo riconoscimento del diritto di voto alle donne. A Città di Castello, il 24 marzo 1946, le donne poterono infatti non soltanto votare, ma anche essere votate.

Lungo corso Vittorio Emanuele tornerà la Casa di Babbo Natale, aperta nei fine settimana, mentre laboratori e attività, anche in collaborazione con le scuole, offriranno ai bambini occasioni di gioco e condivisione durante la pausa delle lezioni.

Il programma parte il 28 novembre

La giornata inaugurale di sabato 28 novembre concentrerà diversi appuntamenti:

Ore 11.00: inaugurazione della XXV Mostra Internazionale di Arte Presepiale nella cripta della Cattedrale.

Ore 16.00: apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio in largo Gildoni.

Ore 17.30: avvio delle proiezioni di “Emozioni di luce al centro” in piazza Gabriotti.

Ore 18.00: accensione delle luminarie, accompagnata dalla sfilata della banda e delle majorette di Lama.

Ore 18.30: inaugurazione della Casa di Babbo Natale.

La Mostra Internazionale di Arte Presepiale resterà visitabile fino al 10 gennaio, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della tradizione natalizia tifernate.

Dal 5 all’8 dicembre piazza Matteotti ospiterà inoltre lo Street Food Mediterraneo, con balli e canti tipici itineranti.

Teatro degli Illuminati, 360 anni di storia e cultura

Uno dei fili conduttori del Natale 2026-2027 sarà la celebrazione dei 360 anni del Teatro comunale degli Illuminati, che sarà protagonista di una serie di iniziative culturali e artistiche.

Il programma si aprirà il 29 novembre con l’operetta “Al Cavallino Bianco”, proposta dalla Compagnia Italiana Operette in collaborazione con il Consorzio Castello Danza e la Scuola comunale di musica G. Puccini.

Il 3 dicembre sarà la volta del concerto di Giovanni Costello, mentre l’11 dicembre il teatro ospiterà uno spettacolo fuori abbonamento della Stagione di prosa del Teatro Stabile dell’Umbria, con l’attrice tifernate Alessandra Chieli.

Il 27 dicembre sarà dedicato a una vera e propria festa del Teatro, con visite guidate gratuite aperte alla cittadinanza, previste alle ore 15 e alle 18, spettacoli realizzati in collaborazione con le compagnie teatrali e reading.

Accanto agli appuntamenti teatrali, il calendario culturale coinvolgerà anche la Pinacoteca, la Biblioteca Carducci e Villa Capelletti, con iniziative organizzate insieme a Poliedro Cultura, Archeologia Arborea e Malakos. Previsti inoltre percorsi di visita ai beni culturali cittadini, dal chiostro di San Domenico allo studio Meroni-Pillitu.

Musica e tradizioni per accompagnare le festività

La musica sarà un’altra grande protagonista del Natale tifernate, con numerosi appuntamenti che coinvolgeranno scuole, associazioni e formazioni del territorio.

Tra gli eventi in programma il saggio della Scuola comunale di musica G. Puccini, il 17 dicembre, dedicato a Unicef, e il Concerto di Natale della Filarmonica Puccini, il 18 dicembre.

Il 20 dicembre spazio al Coro polifonico VoceVersa, alla Scuola comunale di musica G. Puccini e all’associazione Città di Castello Jazz & Blues, che proporrà un tributo a Frank Sinatra.

Il 23 dicembre il centro storico sarà animato dalla sfilata della Filarmonica Puccini “Le vie della musica” e dal concerto di Natale della Scuola comunale G. Puccini. Il 27 dicembre, invece, appuntamento con “Blues sotto l’albero” della Bino Blues Band.

Non mancheranno i momenti più legati alla tradizione: il 25 dicembre tornerà la spettacolare discesa in canoa dei Babbi Natale sul Tevere, mentre il 31 dicembre piazza Matteotti ospiterà la Festa di Capodanno con l’Alternativa. Il 6 gennaio sarà il momento della Befana dei Pompieri.

Natale anche nelle frazioni e nei quartieri

Il programma non si fermerà al centro storico, ma coinvolgerà anche le comunità delle frazioni e dei quartieri cittadini.

A Trestina sono previsti “Natale in piazza Garinei” il 20 dicembre, la Tombola di Natale il 25 dicembre e “Arriva la Befana” il 6 gennaio.

A Cerbara, il 19 dicembre, la Pro Loco e le associazioni del territorio organizzeranno “Segui la Stella”, una giornata dedicata alle festività.

Nel capoluogo, invece, il quartiere Madonna del Latte proporrà il 19 dicembre “Accendiamo il Natale”, mentre a Riosecco il 6 gennaio si festeggerà con “Arriva la Befana”.

La collaborazione con il Consorzio Pro-Centro

Fondamentale, anche quest’anno, il contributo del Consorzio Pro-Centro, rappresentato durante la presentazione da Sara Severini e Sandra Manni, in rappresentanza anche del presidente Flavio Benni, assente per impegni.

Le rappresentanti hanno evidenziato la crescente collaborazione tra commercianti e amministrazione comunale, un percorso che da circa cinque-sei anni contribuisce ad animare il centro storico e ad attirare cittadini e visitatori.

L’obiettivo condiviso è mantenere viva la città, valorizzando le attività commerciali e creando occasioni di incontro e partecipazione.

Un Natale che, tra tradizione, spettacolo, cultura e attenzione alle famiglie, punta dunque a trasformare Città di Castello in un grande spazio di festa, capace di coinvolgere l’intero territorio comunale per oltre un mese.