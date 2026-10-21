Castello Bufalini apre in notturna: sabato visita speciale tra giardini e sale della torre

Apertura straordinaria dalle 18 alle 22 in occasione della fiera “Sapori & Mestieri” di San Giustino
SAN GIUSTINO – Una visita al castello quando arriva la sera, tra il giardino e le sale della torre maestra. È la proposta di Castello Bufalini per sabato 24 ottobre, in occasione della fiera “Sapori & Mestieri” organizzata dal Comune di San Giustino.
Per l’occasione il castello, oltre al consueto orario di apertura diurno, sarà visitabile anche in orario serale, dalle 18 alle 22.
Un’occasione particolare per scoprire il complesso monumentale in una veste diversa dal solito, con una passeggiata in notturna attraverso il giardino e gli ambienti della torre maestra.
L’iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione dedicata ai sapori, ai mestieri e alle tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori la possibilità di abbinare alla partecipazione alla fiera anche una visita a uno dei luoghi simbolo di San Giustino.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Castello Bufalini al numero 075 856115 oppure scrivere a drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it.