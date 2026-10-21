Search
CalcioCittà di CastelloSport

Madonna del Latte, il settore giovanile torna a regime: Lorenzo Angelini è il nuovo responsabile

Data:

Quattro squadre e il ritorno della Juniores dopo dieci anni. Il progetto guarda anche al futuro: “L’obiettivo è tornare ad avere una prima squadra”

CITTÀ DI CASTELLO – Quattro squadre, un settore giovanile completamente ricostituito e un progetto che guarda già oltre la stagione in corso. A Madonna del Latte si torna a lavorare sul vivaio con ambizioni importanti e con una novità che dà ulteriore solidità al percorso: Lorenzo Angelini è il nuovo responsabile del settore giovanile.

Una scelta maturata quasi naturalmente, quella del direttore generale Gabrio Bracchini, che ha affidato il coordinamento a una persona con esperienza e competenze tecniche, ma soprattutto a un vecchio amico con cui negli anni ha condiviso diverse esperienze nel calcio.

“Mi ha emozionato la chiamata di Gabrio – racconta Angelini – e ho avuto bisogno solo di qualche ora di riflessione per aderire al progetto. L’ho fatto con entusiasmo, perché qui sono abituati a fare le cose per bene”.

Angelini è entrato subito nel nuovo ruolo, diventando un punto di riferimento per gli allenatori e per la gestione delle diverse squadre. Un lavoro quotidiano, fatto anche di confronto e di attenzione alle problematiche che possono emergere durante una stagione.

“Fungo in pratica da punto di riferimento per i tecnici, per ogni tipo di problematica che può insorgere nella gestione dei vari gruppi. Sono tutti molto coesi, affiatati e stanno lavorando bene”.

Il dato più significativo riguarda però i ragazzi più grandi. Quest’anno, infatti, a Madonna del Latte è tornata la Juniores, a distanza di dieci anni dall’ultima volta. Un ritorno che rappresenta molto più di una semplice squadra inserita nell’organico del settore giovanile.

“Proprio i più grandi, che sono la novità di questa stagione, stanno ottenendo risultati validi e questo ci fa sperare bene per il futuro”.

E il futuro, inevitabilmente, porta a guardare anche alla possibilità di ricostruire una prima squadra. Non è un obiettivo immediato, ma una prospettiva sulla quale il club non nasconde di voler lavorare.

“Certo – ammette Angelini – non sarà magari a breve, piuttosto nel medio periodo. È importante dare uno sbocco interno ai ragazzi di 18-19 anni che arriveranno alla fine del loro percorso, sempre in biancoverde, da piccolissimi fino all’età pre-adulta”.

Attualmente il settore giovanile conta quattro formazioni: una Juniores, due Allievi e una Giovanissimi. Numeri importanti, soprattutto considerando che una parte dei ragazzi che erano nel vivaio di Madonna del Latte ha scelto di proseguire il proprio percorso nel Città di Castello, nell’ambito del progetto Casa Biancorossa.

Anche su questo punto Angelini non vede una contrapposizione, anzi.

“Qualche decina di elementi è andata al Città di Castello. Poco male: se il nostro sodalizio riesce a contribuire in maniera sostanziosa alla rinascita del football biancorosso, non possiamo che esserne felici”.

È questa, in fondo, la filosofia con cui Madonna del Latte ha deciso di ripartire. Costruire un settore giovanile solido, far crescere i ragazzi e creare le condizioni perché, un domani, possano trovare anche in casa propria uno sbocco nel calcio dei grandi.

Il ritorno della Juniores dopo dieci anni è il primo passo. La strada è ancora lunga, ma a Madonna del Latte il progetto è ripartito con idee chiare e con la voglia di guardare sempre più avanti.

Commenti
Previous article
Castello Bufalini apre in notturna: sabato visita speciale tra giardini e sale della torre
Next article
“Perché la gente non va più a votare?” 

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, nasce il museo del tartufo: 200 pezzi per raccontare la storia dei “cavatori”

Redazione Redazione -
Saverio Bianconi, 72 anni, ha raccolto vanghini, bilance, libri antichi e curiosità legate alla cerca. Alcuni reperti saranno esposti al Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato CITTÀ DI CASTELLO – C'è il primo vanghino con cui ha iniziato a cercare tartufi, quando ancora la ricerca si poteva fare anche con il maiale. Ci sono vecchie bilance, bisacce, attrezzi ormai introvabili, libri ingialliti e persino oggetti recuperati casualmente nei boschi. Tutto raccolto in una stanza che, con il tempo, è diventata qualcosa di più di una semplice collezione privata: un piccolo museo dedicato al mondo del tartufo e alla storia dei suoi cavatori. A metterlo insieme è stato Saverio Bianconi, 72 anni, una vita legata al prezioso tubero e alla cultura della cerca. A Città di Castello, territorio dove la tradizione del tartufo è profondamente radicata, Bianconi ha trasformato una passione in uno spazio capace di raccontare un mestiere, le sue tecniche e soprattutto le tante storie che gli ruotano attorno. Sono oltre 200 i pezzi raccolti nella sala della sua residenza e del laboratorio. Un percorso didattico nel quale trovano posto le diverse varietà di tartufo, le informazioni sui territori di crescita e gli strumenti utilizzati dai cavatori nel corso degli anni. Il museo è nato quasi per caso. Tutto è partito dal ritrovamento di una pagina dedicata al tartufo all'interno di un erbario cinquecentesco del Mattioli. Da quel momento l'idea ha iniziato a prendere forma e quella che era una piccola stanza dell'azienda si è progressivamente riempita di oggetti, testi e testimonianze. «C'è il mio primo vanghino – racconta Bianconi con orgoglio – quando ho iniziato e la ricerca si poteva fare sia con il cane che con il maiale». Tra gli oggetti più curiosi c'è anche quella che Bianconi considera una vera e propria affettatrice da primato, acquistata anni fa in un mercatino a Sansepolcro. E poi i ritrovamenti più insoliti: un tartufo cresciuto dentro una chiocciolina, un altro sviluppatosi all'interno di un ramo secco e persino un paio di occhialini riemersi dal terreno durante uno scavo nella zona di Lama, dove nel 1944 era precipitato un aereo tedesco. Non mancano i documenti. Tra i testi custoditi nella collezione c'è anche la prima monografia sul tartufo di Vittadini. Pagine che raccontano quanto sia lunga la storia del rapporto tra l'uomo e questo particolare frutto del bosco. Il piccolo museo nasce quindi anche con l'idea di conservare una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta. La “cerca e cavatura del tartufo” è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco e rappresenta ancora oggi, nell'Alto Tevere, una tradizione vissuta da centinaia di persone. «Ora che sono in pensione, mi dichiaro un pensionato del tartufo – dice Bianconi – e sto riguardando quello che è dentro questo ambiente. Ogni giorno riaffiorano ricordi indelebili legati a questo mondo». Una parte di questa raccolta uscirà ora dalla stanza che l'ha custodita per anni. Alcuni dei pezzi saranno infatti protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma a Città di Castello il 31 ottobre e 1° novembre, 7-8 novembre e 14-15 novembre. L'inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30, con la presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto. Un incontro pensato anche per rafforzare il rapporto tra l'Alta Valle del Tevere e il Piemonte, due territori accomunati dalla cultura della...

“Perché la gente non va più a votare?” 

Redazione Redazione -
A Perugia un confronto sull’astensionismo e sulla crisi della...

Castello Bufalini apre in notturna: sabato visita speciale tra giardini e sale della torre

Redazione Redazione -
Apertura straordinaria dalle 18 alle 22 in occasione della...

San Giustino, cavi di rame nascosti sotto i rami: i Carabinieri sventano il furto al depuratore

Redazione Redazione -
Tagliata la recinzione e forzata la porta della centrale...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, nasce il museo del tartufo: 200 pezzi per raccontare la storia dei “cavatori”

Città di Castello 0
Saverio Bianconi, 72 anni, ha raccolto vanghini, bilance, libri antichi e curiosità legate alla cerca. Alcuni reperti saranno esposti al Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato CITTÀ DI CASTELLO – C'è il primo vanghino con cui ha iniziato a cercare tartufi, quando ancora la ricerca si poteva fare anche con il maiale. Ci sono vecchie bilance, bisacce, attrezzi ormai introvabili, libri ingialliti e persino oggetti recuperati casualmente nei boschi. Tutto raccolto in una stanza che, con il tempo, è diventata qualcosa di più di una semplice collezione privata: un piccolo museo dedicato al mondo del tartufo e alla storia dei suoi cavatori. A metterlo insieme è stato Saverio Bianconi, 72 anni, una vita legata al prezioso tubero e alla cultura della cerca. A Città di Castello, territorio dove la tradizione del tartufo è profondamente radicata, Bianconi ha trasformato una passione in uno spazio capace di raccontare un mestiere, le sue tecniche e soprattutto le tante storie che gli ruotano attorno. Sono oltre 200 i pezzi raccolti nella sala della sua residenza e del laboratorio. Un percorso didattico nel quale trovano posto le diverse varietà di tartufo, le informazioni sui territori di crescita e gli strumenti utilizzati dai cavatori nel corso degli anni. Il museo è nato quasi per caso. Tutto è partito dal ritrovamento di una pagina dedicata al tartufo all'interno di un erbario cinquecentesco del Mattioli. Da quel momento l'idea ha iniziato a prendere forma e quella che era una piccola stanza dell'azienda si è progressivamente riempita di oggetti, testi e testimonianze. «C'è il mio primo vanghino – racconta Bianconi con orgoglio – quando ho iniziato e la ricerca si poteva fare sia con il cane che con il maiale». Tra gli oggetti più curiosi c'è anche quella che Bianconi considera una vera e propria affettatrice da primato, acquistata anni fa in un mercatino a Sansepolcro. E poi i ritrovamenti più insoliti: un tartufo cresciuto dentro una chiocciolina, un altro sviluppatosi all'interno di un ramo secco e persino un paio di occhialini riemersi dal terreno durante uno scavo nella zona di Lama, dove nel 1944 era precipitato un aereo tedesco. Non mancano i documenti. Tra i testi custoditi nella collezione c'è anche la prima monografia sul tartufo di Vittadini. Pagine che raccontano quanto sia lunga la storia del rapporto tra l'uomo e questo particolare frutto del bosco. Il piccolo museo nasce quindi anche con l'idea di conservare una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta. La “cerca e cavatura del tartufo” è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco e rappresenta ancora oggi, nell'Alto Tevere, una tradizione vissuta da centinaia di persone. «Ora che sono in pensione, mi dichiaro un pensionato del tartufo – dice Bianconi – e sto riguardando quello che è dentro questo ambiente. Ogni giorno riaffiorano ricordi indelebili legati a questo mondo». Una parte di questa raccolta uscirà ora dalla stanza che l'ha custodita per anni. Alcuni dei pezzi saranno infatti protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma a Città di Castello il 31 ottobre e 1° novembre, 7-8 novembre e 14-15 novembre. L'inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30, con la presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto. Un incontro pensato anche per rafforzare il rapporto tra l'Alta Valle del Tevere e il Piemonte, due territori accomunati dalla cultura della...

© 2024 Primo Piano Notizie