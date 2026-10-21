Pila, la Strada del Pino potrebbe passare al Comune. Peltristo: «Serve una soluzione concreta»

Ogni giorno la percorrono residenti e automobilisti diretti a Pila. Sulla carta, però, la Strada del Pino resta privata. È qui il problema: chi deve occuparsi della manutenzione, delle opere accessorie e della sicurezza di chi ci passa?

A riportare la questione in Consiglio comunale è Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia. Ha presentato un ordine del giorno che chiede alla Sindaca e alla Giunta di valutare l’acquisizione della strada al patrimonio comunale.

«Nel corso degli anni sono emerse criticità legate alla manutenzione, alla sicurezza della circolazione e alla gestione delle opere accessorie», spiega Peltristo. Il suo gruppo segue la vicenda da tempo. Di recente aveva già portato in aula un’interrogazione per sollecitare risposte e interventi.

Secondo il consigliere, la natura privata della strada rende più difficile programmare i lavori necessari. Eppure la sua funzione è di fatto pubblica. La strada è usata da anni ed è un collegamento importante per la viabilità della frazione. Nel frattempo l’area è cresciuta dal punto di vista urbanistico, e con lei è aumentato il traffico.

Peltristo non chiede un passaggio automatico. «L’eventuale acquisizione dovrà essere valutata sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico», precisa. L’obiettivo è aprire un percorso per capire se il Comune possa prendere in carico direttamente la gestione della strada e programmare gli interventi per migliorarne manutenzione e sicurezza.

Il documento impegna la Giunta ad approfondire il tema. Ora toccherà al Consiglio comunale esprimersi sull’ordine del giorno.