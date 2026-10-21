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San Giustino, premi al merito scolastico: riconoscimenti agli studenti più meritevoli

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Il Comune premia chi ha concluso le scuole medie con 10/10 o le superiori con 100/100. Domande entro il 26 ottobre

SAN GIUSTINO – Un riconoscimento per valorizzare l’impegno e i risultati ottenuti sui banchi di scuola. Il Comune di San Giustino ha pubblicato l’avviso per i premi al merito scolastico relativi all’anno scolastico 2025/2026, rivolti agli studenti residenti nel territorio comunale.

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10/10 oppure la scuola secondaria di secondo grado con 100/100 nell’anno scolastico appena concluso.

L’iniziativa vuole dare un riconoscimento concreto a chi ha raggiunto risultati di eccellenza, premiando il percorso di studio e l’impegno dimostrato durante gli anni scolastici.

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 26 ottobre 2026, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.

La richiesta può essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.sangiustino@postacert.umbria.it, che, come indicato dall’amministrazione, riceve anche comunicazioni provenienti da caselle di posta elettronica ordinaria. In alternativa, la domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, presso lo Sportello Unico del Cittadino, al piano terra.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola ai numeri 075 86184472 e 075 86184478, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.

Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili l’avviso completo e il modello per presentare la domanda.

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