Altrocioccolato 2026, modifiche alla viabilità nel centro di Città di Castello

Divieti di transito e sosta in piazza Gabriotti, piazza Matteotti, Largo Gildoni e piazza Fanti
CITTÀ DI CASTELLO – In occasione di Altrocioccolato 2026 cambiano temporaneamente viabilità e sosta in alcune delle principali piazze del centro storico.
Il Comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di divieti di transito e di sosta con rimozione forzata, necessari per consentire lo svolgimento della manifestazione.
Le modifiche interesseranno piazza Vittorio Gabriotti, compresa l’area prospiciente i Giardini del Cassero, piazza Giacomo Matteotti e Largo Gildoni dalle 6 di giovedì 22 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 26 ottobre.
Nelle stesse aree sarà quindi vietato sia il transito sia la sosta, compresi i veicoli autorizzati, fatta eccezione per i mezzi impegnati in situazioni di urgenza ed emergenza.
Il provvedimento scatterà invece prima in piazza Fanti, dove il divieto di transito e sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle 6 di mercoledì 21 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 26 ottobre.
Le limitazioni sono state disposte per permettere l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza di Altrocioccolato 2026, che nei prossimi giorni porterà nel centro storico di Città di Castello iniziative, stand e appuntamenti dedicati al cioccolato e alla promozione di un consumo consapevole.