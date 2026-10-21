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Altrocioccolato 2026, modifiche alla viabilità nel centro di Città di Castello

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Divieti di transito e sosta in piazza Gabriotti, piazza Matteotti, Largo Gildoni e piazza Fanti

CITTÀ DI CASTELLO – In occasione di Altrocioccolato 2026 cambiano temporaneamente viabilità e sosta in alcune delle principali piazze del centro storico.

Il Comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di divieti di transito e di sosta con rimozione forzata, necessari per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Le modifiche interesseranno piazza Vittorio Gabriotti, compresa l’area prospiciente i Giardini del Cassero, piazza Giacomo Matteotti e Largo Gildoni dalle 6 di giovedì 22 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 26 ottobre.

Nelle stesse aree sarà quindi vietato sia il transito sia la sosta, compresi i veicoli autorizzati, fatta eccezione per i mezzi impegnati in situazioni di urgenza ed emergenza.

Il provvedimento scatterà invece prima in piazza Fanti, dove il divieto di transito e sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle 6 di mercoledì 21 ottobre fino alla mezzanotte di lunedì 26 ottobre.

Le limitazioni sono state disposte per permettere l’allestimento e lo svolgimento in sicurezza di Altrocioccolato 2026, che nei prossimi giorni porterà nel centro storico di Città di Castello iniziative, stand e appuntamenti dedicati al cioccolato e alla promozione di un consumo consapevole.

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