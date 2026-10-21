Umbertide, piazza Michelangelo cambia volto: nuova illuminazione, telecamere e area giochi

Riqualificato uno degli spazi pubblici della città: rifatta la pavimentazione e sostituita la fontana
UMBERTIDE – Non solo pietre e lampioni. Piazza Michelangelo è stata interessata da un intervento di riqualificazione più ampio, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pubblico più curato, sicuro e funzionale.
L’intervento realizzato dall’amministrazione comunale ha interessato diversi aspetti della piazza. Sono state installate nuove telecamere per rafforzare il sistema di sicurezza, mentre la vecchia fontana è stata sostituita con una nuova struttura. La precedente, secondo quanto riferito dal Comune, era ormai diventata un punto di accumulo di rifiuti.
È stata inoltre ripristinata la pavimentazione e completamente rifatto l’impianto di illuminazione, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della piazza anche nelle ore serali.
Uno degli elementi più rivolti alla comunità è poi la nuova area giochi per bambini, pensata per rendere lo spazio maggiormente vissuto dalle famiglie e offrire ai più piccoli un luogo dedicato al gioco.
L’amministrazione comunale presenta l’intervento come una riqualificazione complessiva di Piazza Michelangelo, non quindi come un semplice intervento di manutenzione, ma come un’operazione destinata a migliorare sicurezza, decoro e vivibilità.
La piazza, nelle intenzioni del Comune, torna così a essere uno spazio a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e alla possibilità di vivere gli spazi pubblici della città.