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Festa del Bosco, la musica continua: a Montone arrivano i Gaudats Junk Band

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La Festa del Bosco di Montone continua a ritmo di musica. Dopo gli appuntamenti con la Filarmonica Fortebraccio, la Corale Fortebraccio e le street band che hanno animato le vie del borgo, il programma propone un altro appuntamento particolare e originale.

Venerdì 30 ottobre alle ore 21, in Piazza Fortebraccio, sarà protagonista la Gaudats Junk Band, formazione italiana conosciuta per una caratteristica davvero singolare: gli strumenti utilizzati durante i concerti sono infatti realizzati utilizzando oggetti di recupero.

Un progetto musicale che unisce creatività, spettacolo e attenzione all’ambiente, trasformando materiali di uso quotidiano in veri e propri strumenti capaci di accompagnare una serata di musica e divertimento.

L’appuntamento si inserisce nel ricco programma della 42ª Festa del Bosco, che in questi giorni sta portando a Montone visitatori, iniziative, spettacoli e occasioni di incontro.

La musica, dunque, continua a essere uno degli ingredienti della festa, insieme ai prodotti del territorio, all’artigianato e alle tante iniziative che animano uno dei borghi più suggestivi dell’Alta Valle del Tevere.

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