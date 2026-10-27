Streghe, fantasmi e la storia di Montone: tre appuntamenti con Gran Tour Perugia

Dalla Perugia dei misteri alla Festa del Bosco di Montone, fino alla scoperta di Palazzo Antinori: un calendario di visite tra storia, curiosità e luoghi da conoscere

PERUGIA – Storie di streghe e fantasmi, antiche leggende, luoghi carichi di storia e un viaggio alla scoperta di palazzi e borghi dell’Umbria. È il programma proposto da Gran Tour Perugia per i prossimi appuntamenti culturali, con tre visite guidate in calendario tra il 31 ottobre e l’8 novembre.

Si parte sabato 31 ottobre alle 16 con “Streghe, fantasmi e altri misteri”, una passeggiata dedicata alla storia della stregoneria a Perugia, a partire dal Medioevo. Il percorso toccherà anche alcuni dei luoghi legati ai processi per stregoneria, tra cui l’antica sede del Tribunale dell’Inquisizione, nei pressi della chiesa di San Domenico, e Campo Battaglia.

La visita sarà anche l’occasione per andare oltre la storia ufficiale e raccontare le tante curiosità che nei secoli hanno alimentato il lato più misterioso della città: fantasmi, fatture d’amore, luoghi considerati infausti, antichi veleni e altre storie tramandate nel tempo.

Il costo è di 12 euro a persona, con partecipazione gratuita fino a 12 anni. L’iniziativa è inoltre dog friendly.

Domenica 1 novembre l’appuntamento si sposta a Montone, in occasione della Festa del Bosco. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per la passeggiata nel borgo medievale dell’Alta Valle del Tevere, legato anche alla figura del condottiero Braccio Fortebraccio.

La visita permetterà di conoscere la storia e le bellezze del borgo e avrà anche un momento particolarmente significativo: in via eccezionale, infatti, per il gruppo di Gran Tour Perugia sarà possibile vedere la Spina della Corona di Gesù, conservata nel convento di Sant’Agnese.

La partecipazione alla visita è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Infine, domenica 8 novembre alle 16, Gran Tour Perugia accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Palazzo Antinori, elegante dimora settecentesca dei marchesi Antinori oggi sede del luxury hotel La Rosetta, in piazza Italia a Perugia.

Un percorso attraverso la storia del palazzo e dei suoi illustri abitanti, tra cui Orazio Antinori, esploratore italiano e protagonista del Risorgimento perugino. La visita permetterà di entrare nella struttura e scoprirla stanza dopo stanza, fino alla Loggia affacciata su via Grecchi.

Anche in questo caso il costo è di 12 euro a persona, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 371 3116801, anche tramite WhatsApp, oppure consultare il sito www.grantourperugia.it.

Tre appuntamenti diversi, ma con un filo conduttore preciso: conoscere l’Umbria attraverso le sue storie, i suoi personaggi e i luoghi che ancora oggi conservano tracce del passato.