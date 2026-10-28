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Halloween al Castello Bufalini, un weekend tra brividi, letture e spettacoli

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SAN GIUSTINO – Il Castello Bufalini si prepara a vivere un fine settimana speciale in occasione di Halloween, con appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e adulti tra visite a tema, letture, musica e teatro.

Sabato 31 ottobre il Castello sarà aperto con gli allestimenti di Halloween dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per i più coraggiosi è prevista anche una visita notturna dalle 18 alle 22.30.

Nel pomeriggio spazio alle attività per i più piccoli: alle 17.30 le letture per bambini curate dal Circolo LaAV di Città di Castello. Alle 18.30 e alle 21 sarà invece protagonista Dracula, con il musical reading in inglese a cura di Novamusica 3.0, accompagnato da musiche originali al pianoforte. Il primo appuntamento è pensato per i bambini, il secondo per ragazzi e adulti.

Domenica 1 novembre, alle 15.30 e alle 17.30, sarà la volta de Il mistero degli incantesimi perduti, game show teatrale itinerante curato da Officina delle Arti, con prenotazione obbligatoria.

Un programma che punta a trasformare il Castello Bufalini in uno spazio ancora più suggestivo, sfruttando l’atmosfera di Halloween per proporre iniziative culturali e di intrattenimento per tutte le età.

A San Giustino, nella stessa serata di sabato 31 ottobre, è inoltre in programma Meliscia Halloween Night, con musica, stand gastronomici, sfilata in maschera e l’apertura straordinaria del Castello Bufalini dalle 17.30. La serata si concluderà alle 22 con il particolare “Funerale di Halloween”.

Per informazioni sulle iniziative al Castello Bufalini: 075 856115.

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