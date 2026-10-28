Umbertide, Piazza Michelangelo cambia volto: più sicurezza e nuovi spazi da vivere

UMBERTIDE – Più sicurezza, più decoro e un nuovo aspetto per uno degli spazi della città. Piazza Michelangelo è stata interessata da un intervento di riqualificazione che ha eliminato alcune situazioni di rischio e rinnovato gli elementi presenti nell’area.

In particolare, sono state rimosse le grate di ferro e le aperture nel terreno, considerate problematiche soprattutto per i bambini. È stata inoltre realizzata una nuova illuminazione e sono stati effettuati interventi sulla vecchia fontana, oggi chiusa e riqualificata con nuovi getti d’acqua e un sistema di illuminazione rinnovato.

L’intervento punta così a rendere Piazza Michelangelo un luogo più sicuro, curato e vivibile per la comunità, con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi pubblici e alle esigenze delle famiglie.

Il Comune ha diffuso anche alcune immagini che mostrano il confronto tra il prima e il dopo i lavori, evidenziando i cambiamenti apportati alla piazza.