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PEBA, il Comune incontra i cittadini: appuntamenti a Cerbara e Trestina

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CITTÀ DI CASTELLO – Entra nel vivo la seconda stagione di progettazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di Città di Castello, con due incontri pubblici dedicati al confronto con i cittadini.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18, nei locali della Pro Loco di Cerbara, in largo Andrea Fancelli. Il secondo si terrà venerdì 6 novembre alle ore 17 al CVA di Trestina, in piazza Don Zefferino Caporali.

Gli incontri serviranno a illustrare il lavoro svolto dai tecnici incaricati dopo le attività di rilievo e censimento delle barriere architettoniche presenti nelle due frazioni e, soprattutto, a raccogliere osservazioni, segnalazioni e contributi dei residenti in vista dell’adozione del nuovo strumento urbanistico.

La seconda fase del PEBA è stata infatti pensata coinvolgendo direttamente le comunità di Cerbara e Trestina, tra le frazioni più popolose del territorio. Un percorso che punta a individuare le criticità presenti negli spazi pubblici e a programmare gli interventi necessari per rendere la città più accessibile.

«Le competenze e la conoscenza del territorio dei cittadini residenti a Cerbara e Trestina – sottolineano il vice sindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti – saranno molto importanti per verificare l’appropriatezza del percorso sin qui fatto».

L’obiettivo, spiegano gli amministratori, è costruire attraverso il confronto una Città di Castello più aperta, accessibile e accogliente, mettendo al centro le esigenze concrete di chi vive quotidianamente il territorio.

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