Delegazione slovena in Valtiberina: venerdì si rinnova un legame che guarda alla memoria

VALTIBERINA – Si rinnova venerdì 30 ottobre il rapporto di amicizia tra la Valtiberina e la Repubblica di Slovenia, con l’arrivo sul territorio di una delegazione slovena per una giornata dedicata soprattutto alla memoria.
Il programma prenderà il via alle 10.30 a Sansepolcro, con la deposizione di una corona presso il sacrario del cimitero monumentale. La delegazione si sposterà poi ad Anghiari, dove è prevista una deposizione di fiori presso l’ex campo di internamento di Renicci.
L’ultima tappa sarà a Caprese Michelangelo, con una cerimonia presso la lapide dedicata a Dusan Bordon.
A rappresentare la Repubblica di Slovenia saranno il vice capo missione, Ministro plenipotenziario Boris Antolic, e l’addetto militare, colonnello Simon Sajovic.
Ad accogliere la delegazione slovena sarà Antonello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Sansepolcro, in una giornata che rinnova un rapporto costruito nel tempo attraverso la memoria e la condivisione di una parte importante della storia del territorio.