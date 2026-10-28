Morte sul lavoro a Valtopina, il Prefetto convoca d’urgenza gli organismi di vigilanza

VALTOPINA – La tragedia di Valtopina, dove questa mattina ha perso la vita un giovane lavoratore, porta a una prima risposta istituzionale. Il Prefetto di Perugia Armando Canaparo ha infatti convocato per giovedì 29 ottobre una riunione con tutti gli organismi di vigilanza.
«Esprimo profondo dolore per la scomparsa del giovanissimo lavoratore oggi in Valtopina. Sono vicino alla famiglia. Fatti come questo colpiscono gravemente tutta la comunità», ha dichiarato il Prefetto.
La riunione servirà ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all’efficacia dei controlli, alla prevenzione e alla formazione.
«Dobbiamo assicurare controlli efficaci ed allo stesso tempo dobbiamo impegnarci sul fronte della prevenzione e della formazione, con particolare riguardo ai giovani lavoratori», ha spiegato Canaparo.
Il Prefetto ha inoltre annunciato un prossimo confronto con le organizzazioni sindacali e le parti datoriali, con l’obiettivo di condividere iniziative per rafforzare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La riunione del 29 ottobre arriva all’indomani della tragedia e mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.