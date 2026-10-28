Tarek Komin, lo scrittore di Sansepolcro presenta a Città di Castello il nuovo romanzo “Hotel Crono”

CITTÀ DI CASTELLO – È uno scrittore di Sansepolcro e proprio nella Valtiberina presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo. Tarek Komin sarà venerdì 30 ottobre, alle 18.30, alla Libreria Paci di piazza Matteotti a Città di Castello per presentare Hotel Crono, pubblicato da Gallucci Editore e in uscita nelle librerie dal 6 novembre.

Ad accompagnarlo nell’incontro sarà Mirco Giubilei, mentre gli attori Enrico Paci e Riccardo Boncompagni proporranno alcune letture tratte dal libro.

A quattro anni da Il giorno in cui ritornano, Komin torna con un nuovo mistery ambientato tra realtà, memoria e tempo. Al centro della storia c’è l’Hotel Buon Riposo, un luogo apparentemente normale nel quale il tempo sembra improvvisamente seguire regole diverse.

Le vicende di diversi protagonisti e di epoche differenti finiscono così per intrecciarsi, dando vita a una storia che affronta anche temi come la perdita, i cambiamenti e le seconde possibilità.

Nato a Sansepolcro da madre italiana e padre siriano, Tarek Komin vive e lavora tra Toscana e Umbria. Laureato in studi storici, ha pubblicato romanzi, poesie e racconti. Con Hotel Crono torna ora al pubblico dopo il successo de Il giorno in cui ritornano, uscito nel 2022 sempre per Gallucci.

L’appuntamento di venerdì alla Libreria Paci sarà quindi l’occasione per incontrare l’autore e conoscere in anteprima il suo nuovo lavoro, prima dell’uscita ufficiale del romanzo.