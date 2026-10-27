Incidente sul lavoro a Valtopina, muore un giovane di 20 anni

VALTOPINA – Tragedia sul lavoro questa mattina a Valtopina, dove un giovane di 20 anni ha perso la vita mentre si trovava al lavoro.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il ragazzo era alla guida di un mezzo da lavoro. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, compreso l’intervento dell’elisoccorso, non hanno potuto evitare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell’incidente.

Una tragedia che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.