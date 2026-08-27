A Lippiano torna la Festa d’Estate: due serate tra musica, tradizione e buon cibo

Dopo anni di assenza, la Festa d’Estate torna a Lippiano. L’appuntamento è fissato per 29 e 30 agosto, con una nuova edizione organizzata dai ragazzi del G.S. Lippiano, decisi a riportare nel paese una manifestazione che per molto tempo ha rappresentato un momento importante per la comunità.

Musica, convivialità e gastronomia saranno al centro delle due serate, con la riscoperta dei piatti della tradizione locale e, soprattutto, della ciaccia sul panaro, specialità simbolo della cucina e della storia di Lippiano.

La ripartenza nasce dall’incontro tra le nuove generazioni e chi, negli anni della storica Pro Loco, aveva contribuito a organizzare e far crescere la festa. Un passaggio di testimone che vuole riportare in vita una tradizione e trasformarla nuovamente in un appuntamento capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’invito è quindi a tornare a Lippiano per due serate all’insegna della musica, del buon cibo e della voglia di stare insieme, riscoprendo una festa che appartiene alla storia del paese.