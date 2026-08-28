225 anni di storia, 30 anni di Caratteri: la Grifani-Donati apre un nuovo capitolo

Venerdì 11 settembre la presentazione del catalogo e l’inaugurazione del nuovo percorso museale

Ci sono luoghi in cui la storia non è soltanto conservata, ma continua a essere fatta ogni giorno. È il caso della Tipografia Grifani-Donati 1799, realtà unica nel panorama della stampa artigianale, che a Città di Castello porta avanti da oltre due secoli un sapere fatto di caratteri, pietre, inchiostro e macchinari ancora funzionanti.

Venerdì 11 settembre sarà una giornata speciale per la Tipografia, chiamata a celebrare 225 anni di attività e i 30 anni dell’Associazione Caratteri dal 1799 ODV, che negli anni ha contribuito a custodire e valorizzare questo patrimonio, trasformandolo in un luogo di incontro tra artigianato, arte e cultura.

Il programma inizierà alle 18 nella Sala del Consiglio comunale, in piazza Gabriotti, con i saluti istituzionali e gli interventi di ospiti, amici e sponsor. Sarà anche l’occasione per presentare il catalogo “Tipografia Grifani-Donati 1799. Settima generazione. Attività artigiana e museo”, una pubblicazione che ripercorre oltre due secoli di storia attraverso le generazioni che si sono succedute, l’attività artigiana e la trasformazione della Tipografia in un vero spazio di produzione culturale.

Un anniversario che arriva dopo un importante riconoscimento istituzionale. Nel 2025 il Ministero della Cultura ha infatti dichiarato di particolare interesse storico e culturale macchinari, attrezzature e arredi d’epoca della Grifani-Donati, riconoscendone il valore come testimonianza dell’evoluzione delle tecniche di stampa.

«La Tipografia Grifani-Donati è sotto molti aspetti un’eccellenza e un orgoglio ma forse è giunto il tempo di considerarla anche un’istituzione di Città di Castello», hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, evidenziando il valore di una realtà che «inizia un nuovo capitolo della sua secolare storia».

Dopo la presentazione, l’attenzione si sposterà nella sede storica di Corso Cavour 4, dove sarà inaugurato ufficialmente il nuovo percorso museale, realizzato grazie al contributo del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura.

Un nuovo allestimento pensato per accompagnare i visitatori nella storia della Tipografia, attraverso gli ambienti, gli strumenti e le testimonianze di un patrimonio che non è rimasto fermo al passato.

La giornata sarà anche l’occasione per riportare in mostra due importanti progetti. Alla Grifani-Donati sarà possibile vedere “Pentimenti Prints”, cartella realizzata nel 2012 attraverso il confronto tra otto artisti australiani e italiani impegnati nella sperimentazione della grafica d’arte.

Nella sala espositiva di Corso Cavour 5 tornerà invece “Pietre Miliari”, raccolta di opere realizzate da numerosi artisti in occasione dei 210 anni dalla fondazione della Tipografia.

Oggi, nel centro storico tifernate, la tradizione continua con la settima generazione della famiglia Ottaviani. I figli Milos e Alberto Maria, insieme ai genitori Giovanni e Adriana, portano avanti un laboratorio nel quale convivono le tecniche della tipografia a caratteri mobili, della calcografia e della litografia su pietra.

Una storia iniziata nel 1799 e che, ancora oggi, continua a vivere attraverso macchine storiche, attività artigianale, arte e formazione.

L’11 settembre, dunque, non sarà soltanto una celebrazione del passato. Sarà soprattutto l’occasione per aprire una nuova pagina di una storia lunga 225 anni.