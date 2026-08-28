Search
CronacaIn evidenzaSansepolcro

Parrucca, passamontagna e grimaldelli in auto sulla E45: coppia denunciata a Sansepolcro

Data:

Arnesi atti allo scasso, una parrucca e un passamontagna. È quanto i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno rinvenuto durante la perquisizione di un’autovettura intercettata lungo la E45 mentre procedeva a forte velocità. A bordo c’erano un uomo e una donna, entrambi 44enni, residenti in provincia di Brescia. L’uomo ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, mentre il materiale è stato sequestrato.

Il controllo rientra in una serie di servizi straordinari alla circolazione stradale svolti lungo le principali arterie del territorio di competenza, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma arrivate da Firenze.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di dodici persone denunciate a piede libero e altre nove segnalate alla Prefettura di Arezzo. Oltre ai due bresciani, sono stati deferiti alla Procura nove automobilisti per guida sotto l’influenza dell’alcol e una persona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le segnalazioni in Prefettura hanno riguardato altrettante persone trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana.

Sul fronte della sicurezza stradale, il dato più significativo emerso dai controlli riguarda l’età dei conducenti fermati con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: otto dei nove denunciati hanno tra i 20 e i 31 anni.

Commenti
Previous article
La biblioteca Carducci torna al mercato: domani l’ultimo appuntamento dell’estate
Next article
225 anni di storia, 30 anni di Caratteri: la Grifani-Donati apre un nuovo capitolo

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Redazione Redazione -
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

Un quadro per il Capitano

Redazione Redazione -
È partita la colonna sonora di "Varenne", quella di...

Il Quartetto Pegreffi vince il premio Burri

Redazione Redazione -
Alla fine, nella Chiesa di San Domenico, il premio...

Selci, l’11 settembre la consegna della borsa di studio Silvano Volpi

Redazione Redazione -
Dopo la presentazione agli studenti dello scorso maggio, arriva...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Altotevere 0
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

© 2024 Primo Piano Notizie