Parrucca, passamontagna e grimaldelli in auto sulla E45: coppia denunciata a Sansepolcro

Arnesi atti allo scasso, una parrucca e un passamontagna. È quanto i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno rinvenuto durante la perquisizione di un’autovettura intercettata lungo la E45 mentre procedeva a forte velocità. A bordo c’erano un uomo e una donna, entrambi 44enni, residenti in provincia di Brescia. L’uomo ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, mentre il materiale è stato sequestrato.

Il controllo rientra in una serie di servizi straordinari alla circolazione stradale svolti lungo le principali arterie del territorio di competenza, con il supporto delle unità cinofile dell’Arma arrivate da Firenze.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di dodici persone denunciate a piede libero e altre nove segnalate alla Prefettura di Arezzo. Oltre ai due bresciani, sono stati deferiti alla Procura nove automobilisti per guida sotto l’influenza dell’alcol e una persona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le segnalazioni in Prefettura hanno riguardato altrettante persone trovate in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana.

Sul fronte della sicurezza stradale, il dato più significativo emerso dai controlli riguarda l’età dei conducenti fermati con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: otto dei nove denunciati hanno tra i 20 e i 31 anni.