La biblioteca Carducci torna al mercato: domani l’ultimo appuntamento dell’estate

Sabato 29 agosto la consueta bancarella dei libri in piazza Gabriotti, dalle 9.30 alle 13

La biblioteca “G. Carducci” torna al mercato del sabato. Domani, sabato 29 agosto, si conclude il calendario delle uscite estive della biblioteca, che porterà nuovamente la sua bancarella in piazza Gabriotti, accanto ai banchi del mercato cittadino.

L’iniziativa “La biblioteca va al mercato” è ormai un appuntamento consolidato: da quattro anni, una volta al mese, il personale della Carducci esce dalla sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo per incontrare direttamente cittadini e turisti durante la consueta passeggiata del sabato mattina.

Dalle 9.30 alle 13 sarà possibile scegliere tra diversi libri, pensati per lettori di tutte le età e con generi differenti: gialli, romanzi, saggi, libri per bambini e storie illustrate. I titoli saranno consigliati direttamente dal personale della biblioteca, che sarà a disposizione anche per fornire informazioni sui servizi e permettere a chi ancora non è iscritto di entrare a far parte della Carducci.

Un modo semplice per avvicinare alla lettura anche chi abitualmente non frequenta la biblioteca, ma anche un’opportunità comoda per gli utenti abituali, che potranno prendere o restituire un libro direttamente durante la mattinata al mercato.

«La modalità “esterna” si è ormai confermata un appuntamento atteso e molto gradito – sottolinea l’assessore alla Cultura Michela Botteghi – perché consente davvero a tutti, anche a chi non è mai entrato nella nostra biblioteca, di conoscerla e avvicinarsi alla lettura. Sarà possibile iscriversi, prendere libri in prestito, conoscere i servizi e scoprire quante occasioni e iniziative la biblioteca mette a disposizione della comunità».

Domani, quindi, tra una bancarella e l’altra, ci sarà spazio anche per una pausa dedicata ai libri.