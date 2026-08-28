Spoleto, fugge al controllo dei Carabinieri: arrestato 21enne con 40 grammi di hashish

Il giovane avrebbe strattonato i militari tentando di scappare. Sequestrati anche un bilancino e 50 euro

È stato fermato per un controllo, ma avrebbe reagito tentando di scappare e strattonando i militari. È successo a Spoleto, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 21enne, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio. Durante il controllo, il giovane avrebbe cercato di eludere l’intervento dei militari, tentando la fuga. È stato però raggiunto e bloccato.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere collegata all’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, il 21enne è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto è stato accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto da parte del Giudice del Tribunale di Spoleto.

La persona sottoposta ad indagini preliminari si presume innocente.