Nuvolo, alla Pinacoteca di Città di Castello torna il ciclo dedicato alle opere “Modulari”

Da domenica 30 agosto la Sala Nuvolo e la Sala Nuove Acquisizioni ospitano il sesto appuntamento della “Presentazione ciclica delle opere”
La Pinacoteca di Città di Castello torna a raccontare l’arte contemporanea attraverso il lavoro di Nuvolo, artista al quale è dedicato il percorso del centenario 1926-2026.
Da domenica 30 agosto, la Sala Nuvolo e la Sala Nuove Acquisizioni ospiteranno infatti “Presentazione ciclica delle opere. Ciclo VI: Modulari”, un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione e alla conoscenza delle opere dell’artista.
L’iniziativa si inserisce nel programma promosso dall’Associazione Archivio Nuvolo e rappresenta una nuova occasione per avvicinare il pubblico alla ricerca artistica di Nuvolo, attraverso una presentazione che mette al centro le opere e il loro rapporto con gli spazi museali.
La mostra sarà allestita alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà culturali che sostengono il percorso dedicato al centenario della nascita dell’artista.
Un appuntamento che arricchisce l’offerta culturale della città e conferma la Pinacoteca come luogo di confronto e approfondimento anche sulla produzione artistica contemporanea.