Madonna del Latte, Juniores tra allenamento, cultura e divertimento

Giornata speciale per la Juniores di Madonna del Latte, con i ragazzi entusiasti…

A 18 anni si sanno tante cose: non tutte ovviamente. E di sicuro la fatica, ed il duro impegno nello svolgimento di un’attività sportiva non spaventano…

Devono essere fini psicologi allora gli allenatori della neo costituita Juniores di Madonna del Latte, Moreno Mancini ed Enrico Bucaletti: è cominciata la preparazione al campo della Mattonata, ma dopo appena pochi giorni hanno pensato bene di dar vita ad un… diversivo. Unendo un pizzico di cultura, il lavoro assiduo, e quella dose di divertimento che non deve mancare mai…

Ecco il fatto: l’altroieri pausa per il pallone, ed un bel training lungo i ripidi tornanti che portano al parco della Montesca (appena sopra Città di Castello). Ottimo allenamento, affrontato di buon grado dalla ventina di ragazzi che costituiscono il gruppo: ed una volta arrivati in cima -sgranati, a seconda delle capacità fondistiche-, mentre la truppa riprendeva fiato i 2 mister si son trasformati in… divulgatori d’eccezione. Breve excursus da parte loro (opportunamente documentatisi a riguardo) sull’importanza storica del luogo, teatro ad inizio ‘900 delle gesta del barone Leopoldo Franchetti e della illuminata coniuge Alice Halggarten -sodale, nonché ‘collega’ di Maria Montessori, com’è noto figura luminosa nel campo dell’educazione-.

Ora questi giovani posseggono una discreta infarinatura su un pezzo di storia della propria città, il che non guasta di sicuro…

Qualche esercizio di defatigamento, e si è intrapresa la via del ritorno (molto più agevole, in discesa): ma non alla sede degli allenamenti, bensì verso una nota, sottostante struttura turistica alla base del colle. Qui la piscina ha accolto la squadra festante: un po’ di tuffi, qualche immancabile goliardata in acqua… ed esercizi specifici e mirati, tanto per non perdere l’abitudine !

È arrivata presto l’ora di pranzo, ma niente paura: la società aveva provveduto a prenotare i posti, tutti a tavola per ‘chiudere’ in bellezza. Pasto frugale come si conviene ad atleti, ma gustoso ed apprezzatissimo: capirai, dopo una mattinata così intensa l’appetito non mancava…

Splendida giornata insomma, che conferma una volta di più come il sodalizio del presidente Roberto Magi sia attentissimo ai particolari: anche insoliti, sorprendenti ed estemporanei. Ma sempre e comunque di estremo gradimento, da parte dei ‘boys’ in biancoverde…