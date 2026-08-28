Search
CulturaEventiIn evidenza

San Giustino, al Parco Roccolo tornano le chitarre del Green Music Festival

Data:

Sabato 29 agosto alle 21 il Parco Roccolo di San Giustino ospiterà il Concordis Guitar Quartet, protagonista di una serata inserita nella decima edizione del Green Music Festival, rassegna internazionale che unisce musica, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Il quartetto portoghese, formato da Pedro Rufino, Jorge Pires, Manuel Toucinho ed Eudoro Grade, proporrà il suo particolare repertorio dedicato soprattutto alla musica portoghese, con arrangiamenti originali pensati per l’ensemble. Una formazione che dal 2005 porta la propria ricerca sonora nei festival internazionali, tra Europa e Asia.

L’appuntamento sarà anche un “Concerto delle candele” della sezione Candlemusic, con il parco trasformato in uno scenario suggestivo per una serata a ingresso gratuito. Per i posti a sedere è consigliata la prenotazione al 351 9344354 oppure scrivendo a prenotazioni@mastrini.com.

Il concerto rappresenta il secondo appuntamento del festival a San Giustino dopo quello dello scorso 13 luglio, quando ai giardini di via della Chiesa si era esibito il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi.

«Siamo veramente orgogliosi di accogliere nuovamente questa manifestazione a San Giustino», sottolinea l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi, evidenziando il valore culturale dell’iniziativa e l’opportunità di valorizzare il Parco Roccolo attraverso artisti di rilievo internazionale.

Particolare attenzione anche alla sostenibilità: per i concerti, in collaborazione con il partner tecnologico Bluetti, viene utilizzato un sistema energetico alimentato dall’energia proveniente da pannelli solari.

Commenti
Previous article
Madonna del Latte, Juniores tra allenamento, cultura e divertimento
Next article
Caldo africano, oggi l’apice: da domani temperature in calo e meno afa

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Redazione Redazione -
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

Un quadro per il Capitano

Redazione Redazione -
È partita la colonna sonora di "Varenne", quella di...

Il Quartetto Pegreffi vince il premio Burri

Redazione Redazione -
Alla fine, nella Chiesa di San Domenico, il premio...

Selci, l’11 settembre la consegna della borsa di studio Silvano Volpi

Redazione Redazione -
Dopo la presentazione agli studenti dello scorso maggio, arriva...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Petriolo, il coro di Sansepolcro chiude la prima edizione di Armonie francescane

Altotevere 0
Alle 21.30 di venerdì 28 agosto il santuario di...

© 2024 Primo Piano Notizie