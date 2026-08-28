San Giustino, al Parco Roccolo tornano le chitarre del Green Music Festival

Sabato 29 agosto alle 21 il Parco Roccolo di San Giustino ospiterà il Concordis Guitar Quartet, protagonista di una serata inserita nella decima edizione del Green Music Festival, rassegna internazionale che unisce musica, sostenibilità e valorizzazione del territorio.
Il quartetto portoghese, formato da Pedro Rufino, Jorge Pires, Manuel Toucinho ed Eudoro Grade, proporrà il suo particolare repertorio dedicato soprattutto alla musica portoghese, con arrangiamenti originali pensati per l’ensemble. Una formazione che dal 2005 porta la propria ricerca sonora nei festival internazionali, tra Europa e Asia.
L’appuntamento sarà anche un “Concerto delle candele” della sezione Candlemusic, con il parco trasformato in uno scenario suggestivo per una serata a ingresso gratuito. Per i posti a sedere è consigliata la prenotazione al 351 9344354 oppure scrivendo a prenotazioni@mastrini.com.
Il concerto rappresenta il secondo appuntamento del festival a San Giustino dopo quello dello scorso 13 luglio, quando ai giardini di via della Chiesa si era esibito il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi.
«Siamo veramente orgogliosi di accogliere nuovamente questa manifestazione a San Giustino», sottolinea l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi, evidenziando il valore culturale dell’iniziativa e l’opportunità di valorizzare il Parco Roccolo attraverso artisti di rilievo internazionale.
Particolare attenzione anche alla sostenibilità: per i concerti, in collaborazione con il partner tecnologico Bluetti, viene utilizzato un sistema energetico alimentato dall’energia proveniente da pannelli solari.