Caldo africano, oggi l’apice: da domani temperature in calo e meno afa

Ultime ore di caldo intenso sull’Umbria. La giornata di oggi segnerà infatti il picco dell’ondata africana, con temperature massime previste oltre i 37°C praticamente ovunque e possibili punte ancora più elevate.
La notte appena trascorsa è stata tropicale, anche se in Umbria l’afa non ha raggiunto i valori particolarmente elevati registrati lungo la costa adriatica.
Nel corso della giornata è atteso il passaggio di nuvolosità di origine africana, con la possibilità di locali deboli rovesci accompagnati da sabbia, mentre al Nord Italia sono previsti temporali anche molto intensi.
Il cambiamento arriverà dalla serata e soprattutto dalla notte, quando inizierà l’ingresso di aria di origine atlantica, accompagnata da venti di libeccio. Da domani, sabato 29 agosto, le temperature inizieranno così a diminuire e con loro anche la sensazione di afa.
Nella notte aumenterà inoltre la nuvolosità, soprattutto sulle zone settentrionali dell’Umbria, dove non si esclude qualche precipitazione.
Nei giorni successivi l’estate non finirà: i valori resteranno infatti ancora superiori alla media di qualche grado, ma il clima dovrebbe diventare decisamente più sopportabile, con minime in progressivo calo e la possibilità di tornare sotto i 20°C durante la notte.