Marsciano, tragedia nella notte: morti due ragazzi di 17 anni, tre feriti gravi

Due ragazzi di appena 17 anni hanno perso la vita nella tarda serata di giovedì 27 agosto in un drammatico incidente stradale lungo la Marscianese, all’altezza di Sant’Enea.

La vettura, una Mercedes Classe A condotta da un 18enne, per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada dopo aver girato più volte su se stessa. L’impatto è stato violentissimo e per i due 17enni non c’è stato nulla da fare.

Altri tre giovani, tutti tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove sono ricoverati in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco di Perugia, l’elisoccorso, le ambulanze del 118 e i Carabinieri della Centrale operativa.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.