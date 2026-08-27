Città di Castello, un fine settimana tra musica, arte, cultura, solidarietà e grandi eventi: dal Bino Blues Band alla Mostra Nazionale del Cavallo



Il programma prenderà il via giovedì 27 agosto 2026 alle ore 21.00 ai Giardini del Cassero, dove salirà sul palco la Bino Blues Band. La formazione accompagnerà il pubblico in una serata dedicata alle sonorità del roots rock e del classic blues, tra chitarre, ritmo e atmosfere che arricchiranno ancora una volta il calendario musicale dell’estate tifernate.

Venerdì 28 agosto 2026 tornerà invece “Pinacoteca al Chiaro di Luna”, con l’apertura notturna della Pinacoteca Comunale dalle ore 21.00 alle 23.00. Alle ore 21.15 prenderà il via una speciale visita guidata per scoprire le meraviglie custodite all’interno di Palazzo Vitelli alla Cannoniera e vivere il museo in una veste diversa dal consueto, tra arte, storia e curiosità. Il costo è di 10 euro a partecipante, comprensivo della visita guidata. Per informazioni è possibile contattare Poliedro Cultura al numero 075 8520656 o all’indirizzo cultura@ilpoliedro.org.

La giornata di sabato 29 agosto 2026 sarà particolarmente ricca. A partire dalle ore 9.30 tornerà davanti a Palazzo Comunale la Bancarella di libri della Biblioteca, con l’ultimo appuntamento estivo e una ricca selezione di volumi a disposizione dei visitatori. Da lunedì 31 agosto la Biblioteca riprenderà poi il consueto orario di apertura al pubblico.

Sempre sabato 29 agosto, dalle ore 16.00, presso “Il Lombrico Felice” in località Galliano 1, si svolgerà “Rise Up Day 2026 – Uniti per la Pace”, giornata aperta alla cittadinanza dedicata alla promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza, della solidarietà e della cultura della pace. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra numerose associazioni del territorio e gode del patrocinio dei Comuni di Città di Castello e San Giustino.

Cuore della giornata sarà, alle ore 16.30, il forum “Siamo Sempre Coinvolti”, con la partecipazione di attivisti, cooperanti e missionari impegnati in diversi contesti internazionali. Interverranno Marie-Jeanne Balagizi, Teresina Caffi, Sara Masi, Gaia Cagnacci e Francesco Piobbichi, con la moderazione di Giacomo Barni. Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato il progetto “Gaza Web”, con un collegamento in diretta con Ali e Sami dai Gash Center di Gaza e Khan Younis.

Spazio anche ai più piccoli con “Rise Up Day dei Bambini – Artigiani di Pace”, attraverso laboratori suddivisi per fasce d’età e attività dedicate a danza, pittura, murales, musica, letture e Kamishibai. Dalle ore 18.30 prenderà invece il via la parte musicale con Norisi, Muni, Defcon1, Silvano Piccardi, Hala e Reem, Black Dog, Scamorza, Fance e Jolebalalla, seguiti dal DJ set di Dr Sampler e Igor DJ. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre presente un’area ristoro con prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera etica. Il ricavato della giornata sarà destinato al sostegno di Gaza Web.

Sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 sarà inoltre protagonista uno degli appuntamenti più importanti e longevi della città: al Parco Alexander Langer tornerà infatti la Mostra Nazionale del Cavallo, giunta alla sua 56ª edizione.

Domenica 30 agosto 2026, alle ore 16.00, Poliedro Cultura proporrà una visita guidata al Cimitero Monumentale di Città di Castello, alla scoperta di un luogo che, oltre alla propria funzione commemorativa, rappresenta uno straordinario patrimonio di arte, architettura e storia cittadina. Progettato dall’architetto Emilio De Fabris, autore anche della facciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, il complesso conserva opere e apparati decorativi legati anche ad artisti come Galileo Chini, Annibale Gatti ed Elmo Palazzi.

La visita permetterà di approfondire la storia del Cimitero Monumentale e della Società Laica del Camposanto, soffermandosi sulla chiesa, sugli affreschi e sui principali monumenti funerari che raccontano personaggi e trasformazioni della Città di Castello tra Ottocento e Novecento. Il ritrovo è previsto presso l’ingresso del Monumentale e il costo della visita guidata è di 7 euro a partecipante. Informazioni e prenotazioni presso Poliedro Cultura al numero 075 8520656 o all’indirizzo cultura@ilpoliedro.org.

Sempre da domenica 30 agosto 2026 prenderà il via un nuovo capitolo delle celebrazioni dedicate al Centenario di Nuvolo. La Sala Nuvolo e gli spazi delle Nuove Acquisizioni della Pinacoteca Comunale ospiteranno fino al 4 novembre “Presentazione ciclica delle opere. Ciclo VI: Modulari”, proseguendo il percorso espositivo dedicato all’artista tifernate.

Fino a domenica 30 agosto sarà inoltre possibile visitare, presso Palazzo del Podestà, la mostra d’arte “Di padre – in figlio”, a cura di Adriano Berni, inaugurata lo scorso 12 agosto. Prosegue così l’offerta espositiva che accompagna le ultime settimane dell’estate nel centro storico cittadino.

Resta inoltre disponibile il biglietto “FourXOne”, che permette con un unico titolo di ingresso di accedere a quattro realtà del patrimonio culturale del territorio: Pinacoteca Comunale di Città di Castello, Campanile Rotondo, Museo Diocesano e Oratorio di San Crescentino a Morra.

Gli appuntamenti culturali proseguiranno anche nei primi giorni di settembre. Mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 21.15 tornerà infatti alla Libreria Paci – La Tifernate “La Porta Segreta”, il gruppo di lettura dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Al centro del nuovo incontro sarà “Skellig” di David Almond, pubblicato da Salani, un romanzo caratterizzato da magia e mistero e pensato come occasione di incontro e confronto intorno alla letteratura per ragazzi.

Tra musica, patrimonio artistico, solidarietà, lettura, visite guidate e manifestazioni ormai entrate nella tradizione cittadina, Città di Castello si prepara così a vivere un altro intenso fine settimana, offrendo occasioni rivolte a pubblici e generazioni differenti e accompagnando cittadini e visitatori verso gli ultimi appuntamenti dell’estate 2026.