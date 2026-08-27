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Calcio femminile, a Cerbara torna lo stage dedicato alle bambine

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Il calcio femminile riparte a Cerbara con un nuovo appuntamento dedicato alle bambine dai 6 anni in su. L’ASD Cerbara prosegue infatti il proprio stage interamente al femminile, pensato sia per chi ha già esperienza con il pallone sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del calcio.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto, dalle ore 18, allo stadio comunale G. Rossi di Cerbara.

L’iniziativa punta soprattutto sul divertimento e sulla possibilità di stare insieme, con giochi, attività sportive e nuove amicizie, ma anche sulla crescita attraverso i valori dello sport, della collaborazione e dell’inclusione.

A seguire le partecipanti ci saranno istruttori qualificati, in un ambiente pensato per permettere alle più piccole di muovere i primi passi nel calcio con entusiasmo e senza pressioni.

Per partecipare è sufficiente portare abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o da calcetto e una borraccia.

Per informazioni è possibile contattare Cristian al 334 328 0178, anche tramite WhatsApp.

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