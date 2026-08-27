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Tragedia sulla E45, auto si ribalta: morto il conducente

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Un’auto rovesciata sulla carreggiata e quattro persone a bordo. È lo scenario che i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello si sono trovati davanti oggi, poco dopo le 13.20, sulla E45 in direzione sud, appena prima dell’uscita di Città di Castello Nord.

Il veicolo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato. Tre degli occupanti erano già fuori dall’abitacolo all’arrivo della squadra. Il conducente invece è rimasto bloccato tra le lamiere: i pompieri hanno lavorato per estricarlo e affidarlo ai sanitari, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo.

Sul posto anche la Polizia stradale, il 118 e l’elisoccorso Nibbio. Agli agenti spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso hanno comportato rallentamenti alla circolazione.

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