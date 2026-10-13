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Città di Castello, la Pinacoteca celebra i 100 anni di Nuvolo con “Aftermandelbrot”

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Inaugurato il settimo ciclo della “Presentazione ciclica delle opere”: un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea e al Maestro tifernate

La Pinacoteca Comunale di Città di Castello ha accolto un nuovo appuntamento dedicato all’arte contemporanea e, allo stesso tempo, ha festeggiato un anniversario speciale: i 100 anni del Maestro Nuvolo, nome d’arte di Giorgio Ascani.

Ieri è stata inaugurata “Presentazione ciclica delle opere. Ciclo VII: Aftermandelbrot”, settimo capitolo del percorso espositivo che propone periodicamente nuove opere e nuove chiavi di lettura all’interno della Pinacoteca.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per un momento conviviale e un brindisi dedicato al centenario della nascita di Nuvolo, artista profondamente legato a Città di Castello e protagonista di una ricerca che ha attraversato differenti linguaggi dell’arte contemporanea.

Un appuntamento che mette quindi insieme due elementi: da una parte la volontà di continuare a valorizzare e proporre al pubblico le opere dell’arte contemporanea, dall’altra l’omaggio a un artista che rappresenta una figura importante per la storia culturale e artistica della città.

La nuova esposizione “Aftermandelbrot” entra così nel percorso della Pinacoteca, creando un ulteriore momento di confronto tra il patrimonio conservato e le espressioni dell’arte contemporanea.

All’inaugurazione hanno partecipato anche rappresentanti delle realtà culturali cittadine e umbre che collaborano alla valorizzazione del patrimonio artistico del territorio.

Un brindisi semplice ma significativo ha accompagnato l’avvio del nuovo ciclo, nel segno di Nuvolo e dei suoi cento anni, riportando ancora una volta l’attenzione sul rapporto tra Città di Castello e l’arte contemporanea.

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