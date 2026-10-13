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Perugia, intossicazione dopo dolci a base di hashish: cinque studenti in ospedale

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L’intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione del 118. Secondo gli accertamenti, i dolci erano stati preparati dagli stessi ragazzi

Cinque studenti, di età compresa tra i 20 e i 22 anni, sono stati trasportati in ospedale domenica sera dopo un episodio di intossicazione legato all’ingestione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto in un appartamento di Perugia, dopo la segnalazione arrivata dal personale sanitario del 118 ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Gli accertamenti svolti dai militari della Sezione Operativa hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto riferito nel comunicato dell’Arma, l’intossicazione sarebbe stata provocata dall’assunzione di dolci a base di hashish preparati dagli stessi ragazzi.

Complessivamente erano nove i giovani coinvolti nell’episodio. Cinque di loro sono stati accompagnati in ospedale, dove sono stati trattenuti in osservazione a scopo precauzionale.

Una vicenda che richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche quando vengono utilizzate attraverso alimenti e preparazioni casalinghe.

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