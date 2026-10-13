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Città di Castello, la Polizia Locale forma i Walking Leader sulla sicurezza stradale

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L’agente Panichi ha illustrato ai partecipanti come programmare e gestire le camminate, con particolare attenzione alla prevenzione e alle persone più fragili

La sicurezza stradale passa anche dalla prevenzione e dalla capacità di organizzare una camminata in modo consapevole. È stato questo il tema dell’intervento della Polizia Locale di Città di Castello durante l’incontro del 9 ottobre, organizzato da ASL Umbria e Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per la formazione degli aspiranti Walking Leader.

A tenere la lezione è stato l’agente Panichi, che ha dedicato particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione. Dopo un richiamo alle principali disposizioni dell’articolo 190 del Codice della Strada, relativo al comportamento dei pedoni, l’intervento si è concentrato soprattutto sulla necessità di programmare con attenzione il percorso prima di intraprendere l’attività.

La scelta del tragitto deve infatti tenere conto degli eventuali ostacoli e delle criticità presenti, ma anche delle condizioni di luce e delle previsioni meteorologiche.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla composizione del gruppo. Un percorso non può essere considerato sicuro senza valutare la presenza di persone con difficoltà motorie o sensoriali, così come di eventuali bambini, adattando di conseguenza modalità e organizzazione della camminata.

Durante l’incontro è stato sottolineato anche il ruolo del Walking Leader nella gestione del gruppo e degli imprevisti. Mantenere il gruppo compatto, garantire una comunicazione efficace durante il tragitto e saper intervenire nelle diverse situazioni sono elementi fondamentali.

Al coordinatore viene quindi richiesta una preparazione adeguata e una capacità di gestione che permetta di garantire anche la visibilità del gruppo nei confronti degli altri utenti della strada.

Un approccio che mette al centro un principio semplice: prima ancora di iniziare a camminare, è necessario conoscere il percorso, valutarne i rischi e sapere come affrontare le diverse situazioni che possono presentarsi.

Il Comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei ha ringraziato ASL Umbria e la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per aver richiesto la collaborazione del Corpo nell’ambito della formazione sulla sicurezza stradale.

La Polizia Locale conferma così il proprio impegno anche sul fronte dell’educazione stradale e della formazione, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla conoscenza delle regole della strada e, soprattutto, delle possibili situazioni di rischio.

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