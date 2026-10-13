Città di Castello, sabato un convegno sulle nuove frontiere nella cura dell’ictus

A.L.I.CE. organizza all’Università degli Studi Link una giornata di approfondimento su prevenzione, diagnosi e terapie

Prevenzione, diagnosi e nuove possibilità terapeutiche saranno al centro del convegno “Novità sull’ictus cerebrale – Fattori di rischio, diagnosi e terapia”, in programma sabato 17 ottobre a Città di Castello.

L’iniziativa è promossa da A.L.I.CE. – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, sezione di Città di Castello ODV, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, e si svolgerà a partire dalle 8.30 nell’Edificio Link 2 dell’Università degli Studi Link, in via Carlo Marx 24.

Una mattinata pensata per mettere a confronto diverse competenze professionali e fare il punto sulle conoscenze più aggiornate riguardo a una patologia nella quale prevenzione e tempestività dell’intervento rappresentano aspetti centrali.

Il programma prevede numerosi interventi dedicati ai principali fattori di rischio e alle diverse fasi della gestione dell’ictus. Si parlerà di ipertensione arteriosa e dislipidemia, obesità e diabete, malattia renale, fibrillazione atriale e disturbi del sonno, per poi approfondire gli aspetti legati alla diagnosi e al trattamento.

Tra gli argomenti affrontati anche la stenosi carotidea asintomatica, la TC perfusionale nell’ictus ischemico acuto, la terapia trombolitica con tenecteplase, la terapia antiaggregante e anticoagulante e la gestione dell’ictus emorragico, con particolare attenzione alle cure e alla neurochirurgia.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al lavoro della squadra multidisciplinare e al percorso successivo all’evento acuto, con interventi sulla formazione del caregiver e sull’attività fisica adattata.

Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi professionisti dell’Ospedale di Città di Castello e della USL Umbria 1, oltre a docenti e specialisti coinvolti nel percorso assistenziale.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione per conoscere meglio una patologia che richiede attenzione, consapevolezza e una rete di intervento capace di mettere in relazione diverse professionalità.

Il convegno è inoltre accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.

📍 Università degli Studi Link – Edificio Link 2

Via Carlo Marx 24, Città di Castello

🗓️ Sabato 17 ottobre 2026

⏰ Dalle ore 8.30